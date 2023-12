Los celos y malentendidos siguen: Daniela Castro y Uriel intentaron aclarar sus diferencias

Quienes una vez fueron una sólida pareja, siguen con su distanciamiento lleno de celos, mal entendidos y poco entendimiento de las partes. En el último capítulo de “Tierra Brava”, Daniela Castro y Uriel “Futuro fuera de órbita” protagonizaron un nuevo intento de reconciliación, mediado por Pamela Díaz.

Uriel, quien continúa celoso, le comentó a sus amigos que Daniela asegura que el problema entre ellos data de cuando él no fue atento cuando estaba enferma. Sin embargo, él no cree esa versión, “yo veo otra cosa, yo veo que a ella le gusta el nuevo”, afirmó.

“Ella me lo negó, pero yo sé que tuve la razón siempre”, afirmó el dominicano, totalmente convencido. “Yo creo que le gusta la Guarén”, opinó Pamela, pero él no le creyó.

Posteriormente, Dani le contó a Miguelito, Guarén y Nicole su problema con Uriel. “Está enrollándose todo el rato con él (Nico). Yo soy atenta y preocupada y le dije que con todos lo soy”, aseguró la cocinera. “Él es un buen cabro pero con las mujeres es un poco como del pasado, un poco machista”, teorizó Miguelito.

La intervención de la “Fiera”

Al final fue Pamela quien intentó resolverlo todo, obligándolos a juntarse en la pieza para solucionar el enredo. “Me abandonaste cuando estaba en el momento más cag… de mi vida, cuando estaba enferma”, le recriminó Dani. “Yo me preocupé mucho, pero no sé qué es mucho para ti”, se justificó Uriel, e intentó explicarle, pero no llegaron a acuerdo. Al final, enojado, Uriel se fue.

“¿Lo ves preocupado? ¿Viste cómo se fue? No le importa nada”, se lamentó Dani al verlo marcharse. Pamela le explicó que todos en el reality piensan que Dani está interesada en Nico, y Dani, sorprendida, lo negó de nuevo.

“Sé que soy pésima de Cupido. Pero si te gusta Papichulo, anda a buscarlo”, le recomendó Díaz al final. “La Fiera” fue a conversar con Uriel para explicarle el malentendido y aconsejarlo, pero él siguió convencido de que a Dani le gusta Nico.

La historia tuvo una conclusión curiosa, pues esa noche, mientras Guarén y Nico dormían plácidamente abrazados en el pasto, se prendió el aspersor de riego y los mojó por completo. Al verlos ahí, todos, incluyendo Uriel, empezaron a reconsiderar sus ideas respecto a quién es la que está realmente interesada en el ex futbolista.