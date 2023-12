“Me amenazó que no me iba a entrar a la Iglesia”: Pancha Merino recordó conflicto con su padre dos días antes de su matrimonio

En el capítulo de este miércoles de “Tal Cual”, Raquel Argandoña, Willy Geisse y Pancha Merino comenzaron a hablar de las fiestas de matrimonio, a propósito de la presencia del afamado productor de eventos, quien estuvo a cargo del cumpleaños de la animadora.

Al consultarle si es que ha tenido un matrimonio en donde haya llegado la amante a la ceremonia, él señaló que no, pero sí ha llegado la amante del padre del novio a la fiesta, lo que provocó la molestia de la madre.

Por esto, Pancha Merino recordó una historia similar que vivió en su matrimonio, pero sin engaños de por medio, sino que con las nuevas parejas de sus padres.

El relato de la actriz

“Mi papá separado tenía su nueva señora, nunca se llevó bien con mi mamá, entonces habían problemas. Mi papá se quería sentar con su señora actual, y yo no quería po’, quería estar con mi papá y mi mamá”, partió contando.

Argandoña le preguntó qué fue lo que hizo, y la actriz contestó “no olvídate, unas peleas con el caballero. Imagínate que me amenazó que no me iba a entrar a la Iglesia, dos días antes empezó a joderme la pita”.

“Entonces, le dije ‘perfecto, tú no me entras a la Iglesia, se lo voy a pedir al tío Tito que me entre’, quien es el primer marido de mi mamá. Él lo odiaba, ahí quedó, me tuvo que entrar. La única que no hizo problemas fue la tía Raquel, que es una santa”, cerró.