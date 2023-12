Vanesa Borghi escribió un emotivo mensaje recordando a su pequeña Clara: “Siempre te amaré”

La modelo argentina Vanesa Borghi sufrió una dolorosa pérdida a mediados de este año, cuando su hijita Clara falleció en su vientre a los seis meses de embarazo tras una importante complicación médica.

A finales de diciembre del año pasado, Vanesa y su pareja Carlos Garcés se enteraron de que serán padres. Por esto, Borghi escribió un sentido mensaje en conmemoración de su pequeña.

“Esta es una fecha muy especial para mi, hace un año nuestra gordita Clara ya era una realidad, pero nosotros aún no lo sabíamos”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Siempre te amaré y recordaré como me entregaste los seis meses más lindos de mi vida. No hay día que no piense en ella, siempre desde el amor. Mucha fuerza a todas las familias que han pasado por algo similar”, cerró.