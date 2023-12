Angelina Jolie sobre Hollywood: “No es un lugar saludable”

Angelina Jolie criticó fuertemente la industria hollywoodense y aseguró que, de volver a empezar, no volvería a elegir la actuación como trabajo. Durante una entrevista con la revista Wall Street Journal, Jolie compartió varias anécdotas de su trayectoria y de su vida personal.

Angelina Jolie: “Crecí en un lugar bastante superficial”

“Crecí en un lugar bastante superficial”, dijo Jolie sobre Hollywood. “De todos los lugares del mundo, Hollywood no es un lugar saludable. Entonces buscas autenticidad”.

“Debido a que crecí en Hollywood, nunca me impresionó mucho. Nunca lo consideré significativo o importante”, agregó la actriz, de 48 años de edad.

En otra vida, Jolie no sería actriz

Pero si pudiera escoger otra profesión en su vida, no elegiría la actuación: “Hoy no sería actriz”, dijo, agregando que podría haber probado con el teatro, pero no Hollywood. “Cuando comencé, no tenía tantas expectativas ser tan público, compartir tanto”.

Uno de los motivos de su alejamiento de las pantallas se debe a su divorcio con Pitt, reduciendo mucho su trabajo y manteniéndose en casa con sus hijos.

Planea vivir en Camboya: “Me mudaré cuando pueda”

“Tuvimos que sanar”, confesó Jolie sobre su familia. “Hay cosas de las que necesitábamos recuperarnos”.

“Desde que era joven, a la gente le gustaba la parte de mí que es bastante dura y tal vez un poco salvaje; esa es la parte que creo que la gente disfruta”, expresó Jolie. “No soy yo quien quieres escuchar sobre mi dolor o mi tristeza. Ya sabes, eso no es entretenido”.

Confesó que pronto planea mudarse a Camboya definitivamente, donde tiene su casa hace algunos años: “Es parte de lo que pasó después de mi divorcio”, dijo Jolie. “Perdí la capacidad de vivir y viajar con la misma libertad. Me mudaré cuando pueda”.