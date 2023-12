¿Cuándo salen los miembros de BTS del ejército?

💬 || Trad #RM #Jimin #V #Jungkook WeLive #BTS



🐥: No vamos a parar pronto. Todavía no hemos recorrido ni la mitad del camino ¿saben? Cuando volvamos, no sabemos hasta dónde llegaremos

🐨: ¡Esto es sólo el principio de BTS!pic.twitter.com/uNN1lGzcnn