¡Cuñada! Conoce a Adolfo, el guapo hermano de Maite Perroni que levanta suspiros

Aunque Maite Perroni es una mujer reservada con su vida familiar, no ha pasado desapercibido su guapo hermano Adolfo, que ya tiene varias fans.

Pocos saben que la famosa tiene dos hermanos menores y es que casi no los presume en sus redes sociales. El que completa al grupo es Francisco, con quienes tiene buena relación.

Así es Adolfo, el guapo hermano de Maite Perroni

De acuerdo con el reporte de Univisión, Adolfo y Francisco son los dos hermanos de Maite Perroni. El primero es tres años menor que ella, por lo que tiene 37 años actualmente.

El segundo es nueve años más joven que la famosa y todos son fruto del matrimonio de sus padres: Javier Perroni y Maite Beorlegui, lo que los ha hecho cercanos con el paso del tiempo.

Adolfo, el hermano de Maite Perroni La actriz lo presentó en sus redes sociales (@maiteperroni/Instagram)

Los dos prefieren evitar a toda costa el mundo del espectáculo, por lo que es raro verlos al lado de la famosa en sus apariciones públicas.

Del guapo hermano de Maite Perroni se sabe que es Licenciado en Psicología, Sexólogo Educativo y profesor. Lo que a muchos les llama a atención es que goza de muchísima similitud física con la integrante de RBD, por lo que hasta han bromeado preguntándoles si son gemelos.

Adolfo, el hermano de Maite Perroni La actriz y cantante es cercana a él (@maiteperroni/Instagram)

“Es la versión masculina de Maite”, afirman. De Francisco, en cambio, no se sabe mucho porque “le tiene prohibido” aparecer juntos en las redes sociales, ya que no busca protagonismo. Por eso no lo ha presentado públicamente y no se tienen registros fotográficos, así que no se sabe si erá igual de guapo que el mayor.

Tampoco se sabe a qué se dedica, pero sí que se llevan bien puesto que en ocasiones ella les ha dedicado lindas palabras ante sus fans, demostrando el amor incondicional que los une.