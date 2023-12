Julia Roberts estaría lista para la secuela de una de las comedias románticas que todas amamos

No hay duda al respecto, Julia Roberts es la reina de las comedias románticas y aunque ahora se encuentra de manteles largos celebrando la llegada de Leave The World Behind a Netflix, una cinta con una trama apocalíptica, llena de suspenso y acción, es imposible no tener en mente aquellas cintas con las que nos hizo anhelar un amor bonito.

La actriz tiene un talento incuestionable y cuenta con una amplia carrera en la pantalla grande, con más de tres décadas de trayectoria. Los galanes y actores más cotizados de la industria como George Clooney, Tom Hanks, Clive Owen y Brad Pitt, han tenido el honor de trabajar a su lado.

Julia Roberts La actriz protagoniza 'Leave the World Behind' (Netflix)

Ahora, Roberts ha puesto sobre la mesa un tema que a todos nos ha emocionado, la posible secuela de una de las comedias románticas por excelencia que protagonizó.

Julia Roberts estaría dispuesta a protagonizar la secuela de una de sus mejores películas

Julia Roberts lleva en su corazón la cinta que protagonizó junto a Michael O’Neal, My Best Friend’s Wedding (La boda de mi mejor amigo) y estaría más que dispuesta a regresar como Julianne Potter, la crítica gastronómica que se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo justo cuando este está a punto de casarse.

La boda de mi mejor amigo Julia Roberts lleva siempre esta cinta en su corazón (TriStar Pictures)

La actriz reveló en una entrevista con Watch What Happens Live que tiene en mente una reunión en pantalla de la comedia romántica de los 90.

“Hay tanta gente en esto, y para ver lo que están haciendo, cómo va el matrimonio de Kimmy y Michael”, explicó antes de revelar que le gustaría ver que Michael (Dermot Mulroney), se quedara con Jules en esa continuación.

“¿Con quién crees que debería haberse casado Michael en La boda de mi mejor amigo?”, preguntó el presentador Andy Cohen, a lo que Julia respondió: “Bueno, quiero decir, por supuesto, Jules...pero se casó con Kimmy”.

La boda de mi mejor amigo Julia Roberts protagonizó una de las comedias románticas más queridas por todos (TriStar)

Pero Julia no es la única interesada en ver qué pasa con la historia, pues Dermot Mulroney le dijo a The Talk hace unos años que estaría muy interesado en una segunda parte. La presentadora Sharon Osbourne le preguntó al actor sobre posibles planes para una continuación de la historia de Julianne y Michael. “Lo sé, lo sé. La pregunta está muy narrada, notarás que las respuestas son difíciles de encontrar. Ciertamente no estoy en el proceso de toma de decisiones”, admitió.

En ese momento, Mulroney también aclaró que si bien no tiene la última palabra, ha sostenido esa idea desde el estreno de la cinta. “He sido claro desde el principio, lo he sido desde 1997, que estoy listo para una secuela, estoy registrado”.

la boda de mi mejor amigo

Ahora que se sabe que ambos protagonistas están más que interesados en ello, faltaría enlistar a Cameron Diaz y a Rupert Everett. Si en 2019 ya hubo una reunión del elenco, hay altas probabilidades de que den el siguiente paso.

Dirigida por P.J. Hogan, ‘La boda de mi mejor’ amigo está protagonizada por Julia Roberts como Julianne, una mujer que descubre que está enamorada de su mejor amigo Michael (Dermot Mulroney) después de que él le revela que tiene la intención de casarse con la estudiante universitaria Kimberly (Cameron Diaz). Para evitar que la pareja diga “Sí, quiero”, ella se embarca en una búsqueda para sabotear su día especial y recuperar a su gran amor.