María José Quiroz rompió el silencio tras polémica con Toto Acuña y Belén Mora: “Perdí trabajos, me dejaron fuera de muchas cosas”

La comediante María José Quiroz estuvo presente en el último episodio de “El Purgatorio”, en donde habló sobre su reciente polémica con sus excompañeros de “Morandé con compañía”, la pareja Toto Acuña y Belén Mora.

Esto comenzó después de su exabrupto en el programa de Youtube de su exjefe, Kike Morandé, cuando trató de “maricón” a Toto. Esto sacó a flote una polémica en donde la amistad de Quiroz con Acuña y un supuesto beso en una fiesta, habría despertado los celos de Belén Mora. Este cahuín fue fomentado por los rumores de pasillo, que Coté calificó que parecía “de colegio”.

Coté aseguró que no le tomó el peso al espacio, y no pensaba que iba a llegar a ser tan mediático. “Siento que esto que salió ha sido como súper grave, pero para mí, después de muchos años, me lo tomo con humor. Entonces, cuando me nombre a esta persona, yo lo tiro entre la talla”, comenzó.

“Me sentí súper desplazada”

María José no quiso entrar en detalles sobre lo ocurrido, pero aseguró que se sorprendió al saber que la antigua rencilla se filtrara en los medios de farándula. “Me hicieron mucho daño, solo eso, pero fue hace muchos años”, afirmó sobre su conflicto con Acuña y Mora.

Ella reveló que con Toto eran amigos cercanos de mucho antes de que comenzaran a trabajar en “Morandé”, que incluso él conocía a su familia.

“Me sentí un año, fue por harto tiempo, súper desplazada, sola. De hecho la única que estuvo conmigo fue la Pao, siempre. Y ella también sufrió lo mismo por estar conmigo. Fue un año súper doloroso”, reveló María José, mientras Troncoso se emocionaba.

Sobre la actitud de Belén Mora, la comediante fue más comprensiva. “Sin querer juzgarla a ella, más allá que sí yo sufrí mucho daño, pero quizás puedo llegar a entender cómo pensó ella, porque uno es mujer y todas nos hemos vuelto locas alguna vez, yo también. Puedo llegar no a aceptar, pero a entender, sin cuestionamientos”.

Sin embargo, Toto era su amigo. “Tuvo una actitud que no es de amigo. Y yo creo que eso fue lo que más me dolió, porque las cosas podrían haberse aclarado, no habría salido gente dañada, no se habría dividido el grupo (...) Perdí trabajos, me dejaron fuera de muchas cosas”, agregó.

“Generó en mí mucha pena, mucho daño, pero ya fue (...) No es que me haya perjudicado en su vida, sino sólo en su momento. Lo superó y avancé, pero sí me quedó su dolorcito”, afirmó María José Quiroz.