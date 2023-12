“Me sentía culpable por no haber llorado”: Claudio Arredondo se emocionó al recordar a su padre que partió hace 10 años

En el capítulo más reciente del programa de Mega, “La Cabaña”, el actor Claudio Arredondo se sinceró sobre la relación que mantuvo con su padre, César Arredondo, quien falleció hace una década.

Él recordó los últimos momentos que compartió con su papá, “cuando ya estaba muy enfermo, yo lo fui a dejar al hospital, estaba muy débil. Mi papá estaba sentadito en pelotas en una camilla, y era (ver) la exposición de la debilidad y fragilidad humana. Esa huea me dolió el alma”, señaló evidentemente emocionado.

“Me pasó una cuestión muy extraña, bueno eso me pasa siempre en situaciones muy límites, me pongo muy frío y muy distante. Yo no lloré a mi papá”, agregó con los ojos llenos de lágrimas.

“Yo lloraba y lloraba”

A los meses de la muerte de su padre, el actor se encontró con un trabajador de Canal 13, quien quería mucho a César, y le contó que vio al espíritu de su papá junto a su madre, cuando estaban filmando.

“Llamé a mi mamá para contarle, te juro que es cierto, cuando manejaba y mi papá estaba al lado, me ponía la mano debajo de la pierna y lo sentí. Mi mamá me hablaba y yo lloraba y lloraba”, confesó.

“A lo mejor mi papá me vino a tranquilizar. Yo igual me sentía culpable por no haber llorado a mi papá, yo lo quería mucho”, cerró Claudio Arredondo.