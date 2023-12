Ni ahí con las indicaciones médicas: Iván Arenas sacó risas al contar que fumó en la clínica tras su tercera operación al corazón

El comediante Iván Arenas estuvo presente en el último capítulo de “Podemos Hablar”, y con historia que contaba, sacaba risas. Especialmente, cuando contaba sus anécdotas de salud, las cuales se caracterizan por la falta de seguimiento a las indicaciones médicas y su falta de miedo a la muerte.

El animador Jean Philippe Cretton recordó una historia que le contó el Profesor Rossa en privado, que era la ocasión en que comenzó a fumar tras ser operado del corazón en la misma habitación de la clínica. Arenas comenzó contando que esto sucedió tras su tercer infarto.

Una vez que se estaba recuperando en su habitación, le consultó a la enfermera si es que podía fumar con la ventana abierta, quien sorprendida ante esta consulta, le respondió tajantemente que no. “Pero no le pongai caca, me siento bien, me siento súper bien”, contestó Iván.

El que tenga miedo de vivir...

“Me dejaron solo un ratito, y me paré con todos los adminículos. Yo reconozco que estaba mareado, pero yo sabía que en el bolsillo del pantalón tenía los cigarros, así que caminé pa’ allá, me fumé un puchito en la ventana y entra el médico, hueón”, relató.

El médico al verlo fumar le pregunta cómo se le ocurre estar fumando recién operado, y con su usual picardía el Profe le contestó: “ya, pero no le pongai caca, si me pasa algo, pa’ eso estai vo’”. Esta respuesta de Iván despertó risas en todo el estudio de “PH”.

“A la larga fue anecdótico, supo todo el pabellón, supo todo el pasillo, pero es curioso, es anecdótico”, cerró Iván Arenas.