“Ni se nos pasó por la cabeza fingir o aguantar”: Irina Karamanos se confiesa tras quiebre con Gabriel Boric

En un nuevo capítulo del podcast de Fabrizio Copano, “Escápate de tu casa”, fue entrevistada nada más ni nada menos que Irina Karamanos, la socióloga y ex pareja del presidente Gabriel Boric.

Recordemos que la pareja presidencial anunció su término en noviembre de este año por “visiones distintas sobre el futuro íntimo”. A menos de un mes del quiebre, Irina abordó los motivos del término, y también, sobre su rol como “Primera Dama”.

[ LEE TAMBIÉN: Gabriel Boric confirmó término con Irina Karamanos por “visiones distintas sobre el futuro íntimo” ]

“Estoy viviendo un momento de gran cambio y en general ha existido un gran respeto para mí persona”, partió declarando Karamanos, en relación a cómo se han comportado las personas y los medios tras comunicar el quiebre.

Durante la conversación de 45 minutos, la ex pareja del presidente reveló que nunca pensaron en esconder el término, pese a las presiones por mantener una imagen de “estabilidad”.

“Yo creo que siempre es un poco el mantra, el aguantar. Hay un tema de imagen y de mostrar estabilidad, algo muy tradicional, pero eso es como aguantar, aunque todo esté mal. Lo digo no solo por la imagen del Gobierno, sino de las parejas, eso es preocupante y no hay que dar esa imagen y no se nos pasó por la cabeza fingir o aguantar”, indicó Karamanos.

Al mismo tiempo se refirió a su incomodidad ante las expectativas sociales que se tienen de una “Primera Dama”, revelando que la imagen de “pureza y castidad” que se esperaba de ella no encajaba con su personalidad. “Hay un manto de protección como una cosa maternal que no terminaba de calzar conmigo tampoco”, dijo.

“Eris la persona más casada de Chile, eres famosa por estar con pareja que es el presidente. (...) es quizás la figura más casta del reino”, sostuvo entre risas.

Detallando que muchas veces le propinan comentarios del tipo “¡Tengan hijos!” y “¡¿Cuándo se van a casar?!”.