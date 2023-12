“Ahí les va mi colita”: Ricardo Arjona y su explicación por su “poto un poco abultado”

Este sábado, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona tuvo la primera de sus dos fechas en Chile, las cuales corresponden a la despedida de su tour “Blanco y negro”, el cual comenzó en febrero del año pasado.

Este concierto se llevó a cabo en el Estadio Bicentenario de La Florida, tras ser reprogramado en septiembre por el cantante debido a una operación a su columna que tenía que someterse ese mismo mes. Por eso mismo, el intérprete tuvo que mantener reposo, lo que se tradujo en esta recalendarización.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, el guatemalteco partió pidiendo disculpas por este cambio de fecha. “Antes que nada, una disculpa por haber trasladado la fecha al día de hoy. Por algo se hacen las cosas, teníamos que estar hoy reunidos”, señaló.

“Yo tengo todas las intenciones de hacer caso a las indicaciones de los médicos, que me moviera poco, no van a ver la agilidad que me caracteriza, pero traigo voz, traigo guitarra, traigo amigos y están ustedes”, agregó Arjona.

”¡El Poto!”

En un momento del espectáculo, el cantante le preguntó al público: “¿Cómo le dicen aquí a la parte de atrás? Al derriere, ¿Nalgas, pompas? ¿Cómo le dicen? ¿Poto? ¡El poto!”

“Les cuento, si me ven el poto un poco abultado es porque tengo una faja tremenda que me retiene todo. No se asusten, que no he crecido en esa área, estoy igual que siempre”, agregó.

Arjona dejó la conversación atrás, pero no el público. “¡Ay! La colita, para qué lo mencioné si yo sabía que no tenía que tocar ese tema. Ahí les va mi colita”, comentó el cantante.

“Ven esta protuberancia que tengo acá, eso es lo que me mantiene de pie, por suerte, en cualquier momento me la quito y me vuelvo loco”, señaló entre risas.