Antonella Ríos recordó su fugaz paso por el programa juvenil “Mekano”: “Me pagaban re poco”

En el último capítulo del programa de farándula, “Me Late Estelar”, la actriz Antonella Ríos habló sobre su fugaz paso por el extinto programa juvenil “Mekano”, para la sorpresa de sus compañeros que no sabían esta trivia de la panelista.

Ellos recordaron el fenómeno que fue “Mekano”, y por esto el animador Daniel Fuenzalida le consultó a Antonella si le hubiese gustado estar en el programa, y ella reveló que sí fue parte de dicho espacio.

“Trabajé cuando iba los sábados y domingos”, contó Antonella, y Cathy Barriga, quien fue uno de los rostros símbolos del programa, señaló que eso fue durante los inicios de “Mekano” y era animado por José Miguel Viñuela y Verónica Calabi.

“Hicimos un team, y una vez imité a Natalia Oreiro en ‘Mekano’ en la época de ‘Veneno’ con una chasquilla como ‘Betty la fea’”, agregó Ríos

“Era un team, ‘Follow the leader’, ¿cachai o no?”, dijo Antonella, del cual Barriga se acordaba perfectamente. “Yo era de un team que duró dos meses no más. Me pagaban re poco como 3 lucas en el día”, reveló Antonella Ríos.