“Hay momentos para todo”: tunden a Karol G por su ‘revelador’ look en bautizo de su sobrina

El pasado 7 de diciembre Karol G festejó junto a su hermana, Verónica Giraldo, el bautizo de su sobrina Sophia, de la que fue madrina junto a Jessica Giraldo, donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa en una iglesia de Medellín.

Sin embargo, la aparición de Carolina Giraldo, nombre real de la famosa cantante de ‘Mañana Será Bonito’, causó opiniones divididas entre sus seguidores, quienes reprobaron el look de la colombiana para un evento como el bautizo de su sobrina. Eso sí, Karol G no acudió sola, pues a la celebración, la acompañó su novio, Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid.

Aunque hay pocas imágenes sobre dicho evento, en algunos de los momentos que se mostraron en redes sociales por la hermana de Karol G, se ve a la familia acompañar a Sophia en la iglesia, todos con looks neutros en color blanco y beige, otras imágenes presumen parte de la decoración con la que contó el lugar donde se celebró la fiesta, entre grandes globos de color rosa, lila y dorado.

Pero la felicidad de la familia se vio opacada por la serie de críticas de las que fueron víctimas, Karol G y su hermana Verónica Giraldo, pues para muchos, su elección fue demasiado reveladora para un evento de este tipo e incluso para ellos resultaba ofensivo para acudir a la iglesia.

Tunden a Karol G por su look para el bautizo de su sobrina

Esta vez los atuendos provocativos que suele usar Karol G, le jugaron en contra, pues luego de que se mostraran algunas imágenes del bautizo de su sobrina, el público no tardó mucho en reaccionar ante la elección de look que hizo.

La ‘Bichota’ acudió al bautizo de su sobrina Sophie con un despampanante atuendo que la refrenda como un referente de estilo si de outfits blancos hablamos. Para esta ocasión, la cantante de ‘Provenza’ optó por un sencillo vestido lencero de tirantes y escote en forma de ‘V’ satinado.

En cuanto a su beauty look, parecía haber apostado por un estilo ‘wet’ o mojado, pues su cabello parecía estar húmedo, algo con tintes playeros, en el que lució algunas ondas muy naturales mientras su cabello rubio se desvanecía al tono rosa.

Por último, su maquillaje fue de lo más natural, luciendo un gloss y poco rimel, mostrándose completamente al natural.

Las críticas de los internautas al look de Karol G

Para muchos el look de Karol G fue desatinado e incluso demasiado revelador para llevarlo a la iglesia, lo que causó la inconformidad de su público, quienes no dudaron en dejar una serie de comentarios a la cantante en los que se leía:

“Hay momentos para todo... creo que se le debe respeto al sagrado sacramento y a la niña que es a la que está presentando ante Dios... bueno sin ofender y lastimar a quien no opina igual que yo”, “Esa ropa no es adecuada para ir a la casa de Dios hay etiquetas de vestimenta, lo siento”.

Pero no fue Karol G la única a la que usuarios tundieron, también a su hermana, pues a muchos no gustó que llevara botines bajos, estilo ‘combat’ sumado a un pequeño vestido y un suéter, que no terminó de convencer.