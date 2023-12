Karen Paola se sinceró sobre el congelamiento de su carrera musical: “Me inseguricé producto de...”

La animadora Karen Bejarano está retomando su carrera de cantante que dejó congelada después de su exitoso paso, a inicios de siglo con su nombre artístico Karen Paola. Ella comenzó a regrabar sus canciones antiguas como “Dime”, y presentó un medley de sus éxitos en la última Teletón.

Este viernes, estuvo de invitada en el capítulo estreno de “Podemos Hablar”, en donde cantó el sencillo ya mencionado, y habló sobre esta nueva etapa en su carrera musical. El animador Jean Philippe Cretton le consultó si se ha planteado dónde estaría si no hubiese pausado su camino en la música.

“No fue un congelamiento porque quise, finalmente. Fue porque me inseguricé producto de todas las cosas que se especulaban, de que yo estaba en Mekano, y los de Rojo en realidad eran los que cantaban. Entonces, Mekano era todo falso. En ese momento yo me inseguricé, era muy chica, no tenía tan claro lo que yo valía como artista en ese minuto”, señaló.

“En los Grammys”

Cretton le insistió en especular sobre su carrera si es que no hubiese existido este congelamiento, y Karen dijo entre risas: “Yo creo que ahora estaría en los Grammys”. Karen Paola aseguró no tener certeza de cómo sería ese escenario, pero teorizó que no se sentiría tan novata como se siente ahora.

“Siento que estoy partiendo de vuelta, un poco de cero. Me siento de 15. Se vienen canciones nuevas, voy a hacer las reversiones de las canciones, y se vienen hartos feat, va a estar por ahí la Kya, eso es algo que voy a decir, ahí los dejo”, cerró.