¿La censuran por el juicio con Deep? Fans de Amber Heard exigen verla en eventos de ‘Aquaman 2′

Tras el final de su mediático juicio con Johnny Depp, la actriz Amber Heard decidió alejarse de Hollywood y comenzar una nueva vida alejada de los haters en España junto a su hija, Oonagh Paige.

No obstante, los proyectos que grabó antes han continuado con su cronograma de promoción y lanzamiento. De hecho, la famosa regresó a las alfombras rojas en junio por su película In the fire.

La celeb acaparó los flashes en el estreno en el Festival de Cine de Taormina en Italia. Aunque recibió amenazas on line y la producción reforzó la seguridad, solo se encontró con el apoyo de sus fans.

“Me sentí aliviado al ver cómo vociferaban por ella. Después de todo lo que se gritó en línea contra este hermoso ser humano”, dijo el actor Luca Calvani, coprotagonista de Heard, a Variety.

Sin embargo, todavía hay una gran producción de la que Heard forma parte en el metraje, pero ha estado ausente de todos los eventos y las razones no están claras: Aquaman y el Reino Perdido.

Fans reclaman que Amber Heard participe en eventos de Aquaman 2

Desde que inició la gira de prensa del largometraje en donde interpreta a Mera, Amber Heard no ha participado en ninguno de los photocalls celebrados para promocionar la producción.

Algunos cibersitios especulan que la actriz habría sido baneada por Warner Bros. Pictures de hacer acto de presencia en las premieres y cualquier alfombra roja o encuentro para publicitar el filme.

La supuesta razón sería precisamente el resultado del juicio por difamación que enfrentó con Depp y la posterior vapuleada del público en contra de la intérprete de 37 años a través de las redes.

De hecho, mientras se desarrollaba la batalla legal, incontables fans amenazaron con no ver la cinta si aparecía y hasta recogieron firmas; pero, ahora está ocurriendo algo extraño en las plataformas.

Y es que decenas de usuarios están reclamando la ausencia de la histrionisa en las red carpets y programas promocionales de Aquaman 2. Incluso aseguran que solo por ella irán a ver la secuela.

En días recientes, Jason Momoa asistió a una convención en Brasil para hablar de la trama junto a algunos compañeros de elenco en el proyecto basado en el héroe de DC y el director, James Wan.

Fans están exigiendo ver a Amber Heard en los eventos de 'Aquaman 2' | (Instagram)

La cuenta oficial en Instagram de la película hizo un post al respecto que se llenó de comentarios exigiendo ver a Heard. “Alguien falta. ¿Dónde está Amber?”, comentó un internauta.

“No está el elenco completo, Amber merece estar allí”, apuntó un fan. “Quiero ver a Amber Heard. Ella es una genial Mera”, dijo otro. Mientras, un cuarto expresó: “Vemos Aquaman por Mera”.

“¡Queremos a Amber!”, “¡Queremos a Mera!”, “Me faltó Mera”, “A nadie le importa. Queremos a Amber” y “¿Hay alguna esperanza de ver a Amber?” son otros mensajes en apoyo a la artista.

La situación se repitió en las publicaciones sobre los eventos publicitarios de Aquaman 2 que se celebraron en China. Empero, también hubo muchos cibernautas festejando su ausencia.

Asimismo, varios calificaron de “sospechoso” que ahora se manifiesten tantos en apoyo a Amber y opinaron que se tratan de “bots”. Incluso respondieron a esos mensajes negando querer verla.

“Es un poco sospechoso que mucha gente apoye a Amber en esta publicación. Cada vez que veo una post de Aquaman, la mayoría dice que NO la verán porque ella está en ella... Se sienten como muchos bots”, interpretó un usuario.

“NO, NO queremos a Amber. ¡NO apoyamos a los abusadores de violencia doméstica!”, exclamó otro. “Amber y su equipo de relaciones públicas han gastado muchos dólares en bots”, dijo un tercero.

“Los viudos de Amber saben de sobra por qué no es relevante. Vayan a llorar a su perfil”, pidió un cuarto. Mientras, un quinto apuntó: “En un momento la gente dice que no ven porque Amber está en la película y ahora están buscando a Amber”.

“No puedo creer que algunas personas en los comentarios realmente quieran ver a Amber después de que lo que hizo”, “No, a nadie le importa Amber...”, “Si Amber está ahí por más de 5 minutos, no estaré mirando”, “Gracias por no obligarnos a ver la cara de Amber”, “Tienen que ser bots. A nadie le importa tanto Amber Heard” son otras impresiones en contra.

Aquaman y el Reino Perdido se estrena el próximo 22 de diciembre de 2023.