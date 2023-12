Mientras Will Smith pasea con ‘misteriosa’ mujer, Jada Pinkett reveló lo qué ‘salvó’ su matrimonio

Las últimas horas, Will Smith y Jada Pinkett han causado revuelo debido a que, en recientes declaraciones, la ex pareja del actor revelara cómo repercutió en su matrimonio la cachetada que había propinado a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar 2022, que no ha dejado de ser polémica desde marzo de ese año.

Esta vez, no es Jada Pinkett quien ha causado ruido en redes sociales, al menos no por sí sola, pues el pasado 9 de diciembre, Will Smith fue captado asistiendo a la exposición de Art Basel en Miami Beach, a la que no acudió solo, sino con una misteriosa mujer que posee un enorme parecido con su esposa.

Todo esto sucede, a meses de que ambos revelaran que habían estado separados por poco más de siete años, viviendo una ruptura silenciosa y ultrasecreta, donde, además, el propio Will Smith admitió que había cometido errores en su relación.

Además, Jada Pinkett definió su relación con Will Smith como ‘Brutiful’ una combinación de palabras derivadas de ‘beautiful’ (hermosa) y ‘brutal’ en su libro Worthy donde además habló sobre el compromiso que ambos tenían por no separarse y mantenerse unidos a pesar de los problemas.

También te podría interesar: “Modo chimoltrufia”, el nuevo look de la hija de Will Smith por el que la destruyen y se burlan en redes

Will Smith es visto con misteriosa mujer parecida a Jada Pinkett

El día de ayer, Will Smith acudió a Art Basel, una de las ferias de arte contemporáneo más grandes de la que también ya acudió Shakira con un espectacular look rockero que le quitó 20 años de encima.

A este evento, el actor de ‘Soy Leyenda’, no acudió solo, sino que fue captado con una misteriosa mujer que posee un gran parecido con su ex, Jada Pinkett, aunque aún no se confirma la relación, muchos ya especulan que Will Smith se estaría dando una segunda oportunidad en el amor.

Igual que Jada Pinkett, la mujer portaba unos jeans, playera ceñida al cuerpo y unas sandalias de tacón, además su pelo estaba rapado y portaba unos lentes de sol. Aunque intentaron guardar las distancias, ambos se fueron en el mismo automóvil y fueron a la pizzería Lucali.

También te podría interesar: “Vamos a estar juntos para siempre”, dijo Jada Pinkett sobre Will Smith

Entertainment: Will Smith was spotted in Miami Art Basel with a mystery woman who had a similar appearance to his estranged wife, Jada Pinkett Smith. This comes after revelations about the couple's reported ''split'" seven years ago. pic.twitter.com/QfBzeX2fUL — Calay News (@calaycorpnews) December 8, 2023

Jada Pinkett reveló como la cachetada de los Premios Oscar 2022 afectó en su matrimonio

Tras haber sido captado con esa misteriosa mujer, Jada Pinkett no quedó atrás y ofreció una sorprendente declaración sobre la cachetada que Will Smith dio a Chris Rock durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

Ese evento quedó grabado en la memoria del público y aquellos famosos que fueron testigos de tan polémico evento, pero hasta ahora, Jada Pinkett admitió que de no haber sido por esa cachetada su matrimonio hubiera tenido otro final:

“Después de todos esos años tratando de descubrir si dejaría a Will, fue necesaria esa bofetada para darme cuenta de que nunca lo dejaré. ¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera sucedido?”.

A esto se suma, que supuestamente la pareja estaría trabajando desde hace 18 meses en rehabilitar su relación: “La verdad es que no voy a dejar a Will y él no va a dejarme. Hemos estado en una búsqueda poderosa. Y estoy más feliz que nunca”.