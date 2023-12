Paulina Núñez y Cristián Monckeberg están esperando a una niña: la primera hija del matrimonio

El día de ayer, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, anunció en su cuenta de Instagram que está esperando su primera hija con su esposo, el exministro Cristián Monckeberg.

“Nuestro mayor sueño hoy es una realidad, con Cristián Monckeberg estamos esperando a nuestra niñita. Los tiempos son de Dios, ni antes, ni después, todo llega cuando tiene que ser”, escribió en la publicación.

“Estamos felices, agradecidos por esta bendición. Han pasado meses desde el momento que supimos, aún no la tengo en mis brazos y ya la cuido con mi vida y la amo con locura”, continuó la senadora.

“Cristián ha sido mi principal apoyo”

En una entrevista con LUN, la pareja habló sobre el proceso de convertirse en padres, el cual duró alrededor de cuatro años. “Estuve con ocho tratamientos, dos por año, incluso tuve una pérdida súper dolorosa porque habíamos llegado a los dos meses y nunca tuve ninguna señal, pero al hacerme una ecografía de rutina, ya no estaba”, reveló la parlamentaria.

Sobre su embarazo, Paulina contó que “tengo cuatro meses. Cuando me enteré fue bien milagroso, yo estaba con todos los tratamientos, pero los tiempos son de Dios, esto es obra de Él (...) Cuando recibí el resultado del examen lloré de alegría y dije: ‘este es mi camino’. Me lo tomo como una prueba de que las cosas no siempre dependen de uno”.

Durante los primeros meses de su embarazo, Núñez señaló que ha recibido mucho apoyo. “Cristián ha sido mi principal apoyo, lógico, fue un buen enfermero, con desayuno y almuerzo en la cama. Mis papás viajaron desde Antofagasta a cuidarme; esta es mi primera hija”, afirmó la senadora de RN.