Rodrigo Bastidas reveló qué teleserie lo alejó de la actuación: “Ahí me aburrí mucho”

El actor y guionista Rodrigo Bastidas ha estado alejado de las pantallas por un tiempo, y se ha dedicado a la escritura de teleseries. Él ha trabajado en exitosas producciones de Mega como “Pituca sin lucas”, “Edificio Corona”, “La Ley de Baltazar”, entre otras.

En su participación en el estelar de Canal 13, “Socios de la parrilla” habló sobre su distanciamiento de la actuación en teleseries, siendo su último crédito en pantalla en “Socias” de TVN hace 10 años, tras ser consultado por el papel que menos le ha gustado.

“Hace rato que actuar me aburre un poco, especialmente en teleseries. El año 2009 dije ‘no hago más teleseries como actor’, me aburrí y renuncié a ser actor de teleseries, porque me dio lata”, comenzó Bastidas.

“Yo lejos el que más me aburrí fue justamente en la última teleserie que hice que se llamaba ‘Mala Conducta’. Es más, la palabra ‘conducta’ se la pudieron haber sacado”, lanzó generando risas en los presentes. En dicha teleserie del año 2008, Rodrigo le dio vida a Pato Cabezón.

“Ahí me aburrí mucho, a raíz de eso dije ‘no hago más teleseries’”, cerró el actor y guionista, Rodrigo Bastidas.