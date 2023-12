Bruno se enterará del secreto de Carol en ‘Como la vida Misma’

Carol (Octavia Bernasconi) ya transparentó sus sentimientos hacia su mejor amigo, Bruno en Como la vida Misma. Pero no ante él, sino que le dijo a su hermano Joselo, que se estaba enamorando. Esto lo escuchó Kathy, mamá del estudiante y amiga de Sole.

De inmediato Kathy le dijo a Carol que no le gustaba nada la idea de una relación amorosa entre ambos, debido al embarazo de la escolar, y Carol le dijo que no se preocupara, ya que no quiere “arruinarle” la vida a su amigo.

El adelanto

Página 7 que ya tuvo acceso al capítulo que este lunes Mega emitirá, adelantó lo que pasará. Si bien Kathy se llevó a su casa el secreto de Carol, se lo comentó a su marido. “Se dio vuelta la tortilla (…) Escuché a Carol diciendo que se estaba enamorando de Bruno. A Carol le gusta el Bruno…”, pero se dio cuenta que su hijo escuchó todo.

“¿Qué dijiste, mamá?, ¿en serio yo le gusto a la Carol?”, le preguntó.