‘Chapu’ Puelles regresa a la televisión para animar su propio programa

Lo conocimos como Chapu en Calle 7 y hasta el año pasado, Francisco Puelles -su verdadero nombre- aparecía en el programa Sueños de Patagonia acompañado por Montserrat Ballarin, con la cual animaban el espacio de aventuras en el sur de Chile.

Ahora, y casi terminando este 2023, el actor debutará como animador en solitario del nuevo espacio Sueños de viaje, que se estrenará este lunes, a las 22:30 horas, por la señal cultural de Canal 13.

“Este es mi estreno en solitario (en la animación) y me lo tomo con mucha calma y con mucha humildad, porque esto para mí es nuevo y lo estoy intentando hacer lo mejor que puedo, con el máximo de respeto que significa el oficio de las comunicaciones”, expresó.

“Porque a pesar de que soy actor y me encanta comunicar, esto es una nueva cancha y me lo estoy tomando, como siempre me tomo todos los desafíos: con calma y estudio”, agregó ‘Chapu’, según informa Página 7.

Por lo mismo, el joven que hasta hace poco aparecía en teleseries, contó que le entusiasma la idea de seguir explotando su faceta de animador.

“Es un lugar que me gusta, la sensación de comunicar y de tener una cercanía y buena relación con el público y con la gente en general”, aseguró.

“Estoy con todas las pilas puestas, con una visión de hacer carrera”, lanzó sobre este nuevo proyecto laboral que se llama Sueños de Viaje y emitirá cada lunes a las 22:30 horas por la señal cultural de Canal 13.

La premisa del programa, es mostrar a las nuevas generaciones un poco más de la historia de Chile y no solo sus lugares turísticos, por lo que incluso, el ex calle siete quiere visitar hasta los lugares más inhóspitos del país, comenzando por el norte.

