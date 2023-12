“Juego de Ilusiones”: Emotiva conversación entre Irene y Mariana tras saber que son madre e hija

En el capítulo del pasado viernes de “Juego de Ilusiones”, Mario finalmente reveló, durante la visita a la cárcel de El Faro, que Irene y Mariana son madre e hija.

En el episodio de este lunes de la teleserie diurna de Mega se apreció, en primera instancia, la agresiva reacción del personaje de Loreto Valenzuela ante esta verdad oculta durante tanto tiempo por su marido, a quien acusa de haberla traicionado, según consigna Página 7.

No obstante, el rol de Carolina Arregui intenta tranqulizarla, logrando una emotiva y conmovedora escena en la que la recién enterada hija le dedica sinceras palabras a su verdadera madre.

“A mí no me importa lo que haya pasado hace 50 años… Ya fue, ya pasó. Irene, ahora hay que mirar hacia adelante, hacia el futuro”, le señala a su mamá.

“Mírame y, por favor, escúchame. A mí no me importa lo que hayas hecho con tu vida, no me importa que hayas sido una prostituta”, enfatiza Mariana, tratando de empatizar con su real progenitora.

En este sentido, agregó: “Yo nunca te he juzgado y nunca voy a cometer el error de juzgarte, porque yo no estuve en tus zapatos, porque yo no sé lo que pasó”.

“Nunca te voy a juzgar y quiero decirte algo que es mucho más importante: Yo me siento infinitamente orgullosa de que seas mi mamá. Te lo prometo”, sinceró la madre de las hermanas Mardones Nazir e Irene, ante estas bellas palabras, se quiebra emotivamente.

A continuación, la mujer con lágrimas en los ojos estrecha en un profundo abrazo a su hija mientras le dice “mi niñita, mi princesita”.

“Tú eres la niña que yo siempre quise tener. Mira, Mariana: puede que yo no te haya enseñado a caminar, ni a leer, ni a escribir, pero te voy a enseñar otras cosas. Yo te voy a enseñar a sobrevivir aquí, a que nadie te vuelva a poner un pie encima nunca. Hasta que vuelvas a mi lado, ¿ya?”, le aseguró a la esposa de Julián.