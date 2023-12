María José Quintanilla y relación con Karla Constant tras irse de Mega: “Mi partner no se fue”

María José Quintanilla se refirió a su relación con Karla Constant luego de que la periodista abandonara Mega, donde fueron dupla televisiva, para asumir desafíos laborales en Canal 13.

Cabe recordar que ambas compartieron la conducción en “Got Talent Chile” y en el programa “De Paseo” en el canal de Vicuña Mackenna.

Al respecto, la cantante comentó el vínculo con la actual animadora del “Tierra Brava”, en conversación con Página 7.

“Yo con la Karla (Constant) tengo la fortuna de hablar casi todos los días. Cuando está en Perú (por el reality) hacemos videollamadas. Entonces, se fue mi amiga de trabajo, pero mi partner no se fue, porque seguimos siendo muy unidas”, aseveró Coté.

En este sentido, valoró la instancia de cultivar amistades que vayan más allá del compañerismo en el trabajo. “Es impagable”, calificó.

Aismismo, María José sinceró que ha visto parte del formato de telerrealidad del excanal del angelito, pues fue una promesa que le realizó a Karla Constant.

“(Tal como) le prometí, al inicio de ‘Tierra Brava’ yo me puse con popcorn a verla. Yo digo que la Karla es como mi escuela de señoritas”, manifestó.

“Para los que me conocen, yo he sido creada por el género masculino y soy más torpe, por decirlo de alguna manera, y tengo otros gustos. La Karla me ha enseñado un poco más sobre el styling y todas esas cosas. Entonces también le reviso los outfits y le digo ‘amiga, que te ves hermosa’, pero sí la veo, y está feliz”, explicó la exparticipante de “Rojo”.

Sobre este punto, la conductora de “La Hora de Jugar” aseguró que “no hay mayor regalo que, cuando uno quiere a una persona, verla feliz”.