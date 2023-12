¿Perderá la pensión de sus hijos?: Luis Miguel pagó pero Aracely Arámbula podría tener problemas por no ir ante el juez

La demanda que interpuso Aracely Arámbula en contra de Luis Miguel por el supuesto adeudo en la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel, pica y se extiende.

Ahora resulta que la protagonista de La Madrastra tendría puesto un supuesto “ultimátum” por parte del juez que lleva el pleito legal que interpuso en México contra Luis Miguel.

Ambas partes en conflicto se han negado a comparecer ante el juez, lo que complica la situación porque el Juzgado de la Ciudad de México, le puso un supuesto “ultimátum” a la actriz para que acuda a “recoger la pensión que Luis Miguel supuestamente entregó”.

Ninguno da su brazo a torcer

Según el programa De Primera Mano, a Luis Miguel se le ha llamado en dos ocasiones para que comparezca por el caso y no se ha presentado.

Su equipo legal ha reiterado en varias entrevistas que El Sol sí entregó ante las autoridades billetes de depósito por concepto de la manutención de Miguel y Daniel. Supuestamente el monto asciende a 1.4 millones de dólares.

“En los ‘autos’ que la controversia del orden familiar promovida por Arámbula Jacquez Aracely en contra de Luis Miguel Gallego Basteri el juez dictó lo siguiente: se declara que ha transcurrido el término concedido a la parte actora para recoger los billetes de depósito consignados por su contraparte sin que hasta la fecha haya acudido al local del juzgado a recibir los mismos”, reza en los supuestos documentos legales que mostraron los conductores del programa, Gustavo Adolfo Infante y Michelle Rubalcava.

Destaca el documento que “se requiere a Aracely Arámbula Jacquez para que en el término de tres días comparezca al local de este juzgado a recibir los billetes de depósito consignados por el demandado”.

Y explica que “en caso de no recoger los referidos billetes de depósito en el término que se le concede, se entenderá que no le son apremiantes los recursos económicos para la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus menores hijos”.

Las razones de Aracely para no cobrar

En una entrevista para el show español ‘Fiesta’, Aracely Arámbula confirmó la existencia del depósito que su ex realizó tras el adeudo.

Alegó que no lo ha cobrado porque ni ella ni sus abogados fueron notificados del depósito, reseñó el portal Univisión.