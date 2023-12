Periodista de ‘Tu Día’ que canceló su matrimonio descubrió que su novio era el estafador de Tinder

Corría noviembre y se realizaría el matrimonio de la periodista de ‘Tu Día’, Ana María Silva. Sin embargo, y luego de realizar hasta su despedida de soltera, ella lo suspendió. Desde ahí sus compañeros quedaron preocupados porque no hablaban con ella y presentaba licencias médicas.

De hecho, revelaron el mensaje envió Silva a sus cercanos: “Queridos amigos y familia, lamentamos comunicar la suspensión indefinida del matrimonio por asuntos de índole familiar, muchísimas gracias por su cariño y comprensión como siempre. ¡Seguimos en contacto!”.

Y era que no, si ahora se reveló el motivo de la suspensión de la boda con Marcelo Becker. Y es que Mega Investiga, emitió un reportaje sobre el “príncipe del engaño”, quien es acusado de engañar a sus exparejas, dejándolas con millonarias deudas que enfrentan hasta el día de hoy.

Bueno, resulta que este “príncipe” es Becker, el ahora exnovio de Silva, con quien alcanzó a no casarse.

Testimonio contra Becker

Una de las mujeres que dio su versión es Gabriela García, quien estuvo con él durante un año y que mantiene una deuda de más de 100 millones tras apoyarlo en la compra de un auto de lujo y conseguir un préstamo para la creación de una empresa.

Otras de las víctimas dijo al medio que “quedé destruida, me costó meses recuperarme. Darme cuenta que me enamoré de una persona que no existía y que todo había sido planeado fue devastador”.