Camila Arismendi reveló que conocida periodista le ofreció cirugía estética pero no cumplió

La ex participante de “Tierra Brava”, Camila Arismendi, sorprendió a sus seguidores al revelar que recibió una oferta de cirugía para perder peso por parte de una reconocida periodista pero que finalmente “quedó en nada”.

Todo comenzó cuando la cantante fue blanco de especulaciones sobre una supuesta intervención estética, a lo que ella procedió a aclarar en sus redes sociales. “Primero que todo, no me he operado, no me quiero parecer a nadie. He bajado de peso por mí misma”, señaló la joven.

Ante esta publicación, el portal Infama decidió investigar más y consultó a la ex chica reality quién sería la periodista detrás de este ofrecimiento. “¿Nos puedes contar sobre eso?”, le escribieron a la doble de Cecilia.

A lo que Arismendi respondió: “Cuando salí del reality me ofrecieron operación y después no quedó en nada”. Ante la insistencia del portal farandulero para averiguar quién sería la persona que no le cumplió a Camila, la joven reveló que se trataba de “Una periodista conocida y que fue panelista de un programa hace años”, añadiendo que “no quiero hablar de eso. Solo que la conversación quedó en nada 1 visto”.

Aunque el portal sugirió el nombre de “Mariela Sotomayor”, la ex participante de reality optó por no seguir respondiendo, dejando en misterio la identidad de la figura televisiva involucrada.