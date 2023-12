Ni tan glamoroso: Presentadora de GH Argentina vivió angustiante momento en vivo por cucarachas

La exparticipante de Gran Hermano Argentina, Julieta Poggio, debutó como presentadora en la nueva edición del reality trasandino, programa que fue emitido por CHV, pero tuvo una invitada indeseada que subió por su glamoroso vestido.

Se trató de una cucaracha que caminó por su cuerpo, desde las piernas hasta la cintura, en plena transmisión en vivo cuando recibía a una de los participantes.

[ Dos gotas de agua: Gran Hermano Argentina presentó a participante igualito a Rubén Gutiérrez ]

De hecho, la cucaracha estuvo a punto de llegar hasta su espalda, justo cuando terminó de conversar con la entrevistada Isabel De Negri, la sexy entrenadora de artes marciales, de 65 años.

Al despedirse, antes de ingresar a la casa estudio, Isabel la abrazó y, de casualidad, le quitó de encima el insecto indeseado.

Posteriormente, tras verse en las imágenes, la propia Julia se refirió al poco glamoroso momento, cuando se unió al stream Espiando la casa (Telefe) y reconoció que no fue una, sino que “un millón” de cucarachas.

Julieta Poggio se refirió a las cucarachas en GH

“Necesito hablar de los bichos. No me di cuenta que tenía uno, sino que tenía un millón de bichos. No fue sólo un momento, chicos. Habían insectos todo el tiempo”.

“A los chicos de la producción les pedía que me tiren Raid. Me quedó un trauma de todos los bichos que volaban y los que sentía en mi cuerpo”, continuó algo indignada.

Fiel a su estilo y como su fuera un monólogo humorístico, añadió: “En otro momento tenía una cucaracha en la frente y me golpeé con el micrófono para sacarla”.

Además, se alegró de que se hayan visto pocos insectos por televisión ya que según ellas todo el espacio estaba invadido. “Mi vestido estaba lleno de cucarachas... Había grillos, bichos voladores. Era una locura. Los participantes tenían insectos y yo intentaba sacarlos. Igual, yo con este vestido era su carne favorita”.

“Estuvo bueno, ¿no? Yo igual estaba re nerviosa. Me había puesto a llorar cuando llegué porque me emocioné de tantos recuerdos”, confesó aclarando que este mal momento no logró empañar su gran noche como anfitriona, consignó el medio argentino Gente.

