“No hay intención de volver”: Angélica Castro no quiere nada con De la Fuente y jura estar “completamente soltera”

Al parecer todos los intentos del actor Cristián de la Fuente por volver con su ex pareja, Angélica Castro, se fueron a la punta del cerro, porque absolutamente nada habría convencido a la animadora de retomar su relación amorosa con el padre de su hija.

Eso fue lo que contaron en el último capítulo de Zona de Estrellas, donde se comunicaron con Angélica. En concreto, fue el periodista del programa, Jon Reyes, quien llamó a la comunicadora para preguntarle directamente que estaba pasando con su vida amorosa, porque además, últimamente la han relacionado con el doctor Cristián Arriagada, el viudo de Javiera Suárez. Las respuestas que obtuvo el panelista fueron reveladoras.

Esto último, porque Angélica y el doctor Arriagada han sido vistos juntos en distintos eventos, como el matrimonio de Constanza Piccoli, desde donde salió una foto que los retrata a ambos pasándolo bien. La imagen hizo crecer los rumores de un posible amorío, uno que ahora es dementido totalmente por una de sus protagonistas.

En efecto, la rubia animadora le habría dicho a Jon Reyes que está “chata” de que la vinculen con cada persona que comparte, incluso llegaron a decir que estaba con Ricardo Arjona y la verdad es que estaría “ completamente soltera”. “No está con Cristián Arriagada”, aseguró el panelista de Zona de Estrellas.

“Completamente separados”

Aunque hace unas semanas se le vio en el sur del país junto a Cristián de la Fuente, eso no habría alcanzado ni para un “remenber”, ya que según Reyes, la mismísima Angélica le habría dicho con todas sus letras que “estamos completamente separados, no hay intención de volver”

Según contó el comunicador, él le hizo ver que no le creía mucho eso de que estaba totalmente soltera, pero ahí sí que Angélica se puso firme y le contestó que “no estoy para darle explicaciones a nadie de mi vida. Soy una mujer soltera, independiente, que lo estoy pasando bien, y que me quieran vincular con quien me vinculen”, le respondió bien tajante, según consignó La Cuarta.

