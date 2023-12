Paula sepultará el amor que siente Caco por ella con cruel mentira en “Como la vida misma”

En el capítulo que Mega emitirá este martes de “Como la vida misma”, Paula sepultará el amor que siente “Caco” por ella con una cruel mentira, que podría marcar el devenir de ambos para siempre.

En el momento en que el personaje de Caludio Castellón acude a la casa de su expareja para recuperar el amor que aún siente por ella, el rol de Elisa Zulueta destruirá todo anhleo de que esto llegue a suceder, según consigna Página 7.

“Paremos el suspenso y dime por qué querías verme”, le pide Caco, frente a lo cual Paula contesta que “quería que nos pusiéramos de acuerdo en el tema de la Sole y Alonso, para que no nos topáramos… para no dar jugo y mostrar la hilacha, que yo igual la muestro”.

“No te creo, ¿cómo va a ser verdad? Primero fuiste por el tema de la transferencia, después por los amigos… ¿La próxima semana va a ser por la presión del agua?”, ironizó.

“Reconoce que estás igual que yo. (Di) que me amas, que quieres que los condoros se solucionen, que partamos de cero porque nos amamos… reconócelo”, le exigió a su expareja.

Frente a este requerimiento de sinceridad, Paula miente y le asegura que quiere poner “punto final” a la relación.

“Te voy a pedir una cosa, sin anestesia: mírame a los ojos y dime que no me amas (…) Te juro que si no me amas, yo desaparezco para siempre de tu vida”, le replica Caco.

Aunque estaba afectada, el rol de Elisa Zulueta perseveró en su mentira y le propinó una respuesta que deja mudo a su expololo.

“Ya no, ¿eso querías escuchar? Ahí está, esa es la verdad. Ya no te amo”, le señala entre lágrimas.

Entonces, Caco le indica de que no se preocupe y que no volverá a saber de él. Tras marcharse, Paula estalla en llanto.