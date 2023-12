“Por aquí no se ve nada de Navidad”: Tiktoker Venezolano criticó la “falta” de espíritu navideño en Chile

Un venezolano se ha vuelto viral en TikTok tras criticar afirmar que hay “poco” espíritu navideño en Chile. Diego Ariza compartió un video titulado “Dónde veo la Navidad en Chile”, acumulando más de 70 mil visualizaciones y desencadenando una serie de comentarios de chilenos que defendieron la forma en que celebran la Navidad en su país.

En el video, Ariza expresó su sorpresa al no percibir señales navideñas en su entorno, compuesto mayormente por edificios.

“Gente, yo no sé si es en todo Chile o solamente por acá donde yo vivo, pero (...) si yo no veo los estados de la gente de mi país yo no me doy cuenta que estoy en Navidad”, declaró el tiktoker.

“Por aquí no se ve nada de Navidad, absolutamente nada, cero Navidad en Chile”, continuó.

Muchos chilenos respondieron en la plataforma, algunos de manera menos amigable, destacando que la Navidad en Chile se celebra de manera diferente a la de su país natal, mencionando que si bien hay municipios que decoran, no es una práctica generalizada.

“¿A qué se refiere con que no ve nada de navidad? ¿qué es lo que debería ver,? por favor explíqueme”, “Dejen de criticar la navidad de los chilenos”, “En Chile la navidad es más familiar, hay gente que adorna sus casas y algunos municipios que colocan árbol navideño, pero no son mayoría”, fueron algunos de los comentarios.