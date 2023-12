Zac Efron recibió su estrella en Hollywood, pero este emotivo gesto conmovió y prueba su humildad

El día que tanto esperó, por fin llegó. Zac Efron anotó su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood con su propia estrella, producto de una exitosa carrera en el cine y la televisión.

El protagonista de High School Musical comenzó desde muy joven en la actuación, hecho que le permitió alcanzar este logro apenas a los 36 años de edad, pero con nutrido currículo en producciones como Ted Bundy, Baywatch, Vecinos 1 y 2, El Gran Showman, Cuando te encuentre, entre otras.

Zac Efron recibió su estrella en Hollywood

La ceremonia se llevó a cabo el pasado lunes 11 de diciembre, cuando Zac Efron se mostró muy emocionado de recibir su estrella en el boulevard de Hollywood más transitado por los nombres que alberga, que van desde Carrie Fisher a Robert de Niro.

“Ni en mis sueños más salvajes me imaginé esto, es una locura. (...) Me doy cuenta de lo increíblemente afortunado que he sido en los últimos 20 años de mi vida. He sido bendecido por la gente más talentosa y creativa”, expresó el artista según el reporte de Milenio.

Asimismo, tuvo un emotivo gesto que a todos cautivó y les pareció muy humilde pues en medio del discurso gritó “Go Wildcats!”, recordando a su personaje de Troy, en High School Musical que lo catapultó a la fama internacional. Esto desató risas de los presentes y elogios en las redes sociales, pues no se olvida ni rehuye de sus raíces.

Del mismo modo, también tuvo presente en su discurso al fallecido Matthew Perry, con quien compartió en la película 17 otra vez.

zac efron falando “go wildcats” 15 anos depois, cês sentiram o impacto? pic.twitter.com/cPCCaCyQBr — . (@jnswnackles) December 11, 2023

“Quiero agradecer a alguien que ya no está aquí hoy, a Matthew Perry, que fue muy amable y generoso conmigo. (...) Colaborar con él en los últimos años fue muy divertido y realmente me impulsó y motivó de muchas maneras que me llevaron a otro nivel en mi carrera”, aseveró, cautivando a todos con su autenticidad.