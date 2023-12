Celebridad presa quiere que Kim Kardashian protagonice una película sobre su vida en la cárcel

Este 2023, Kim Kardashian se ha esforzado en mostrar sus dotes actorales con proyectos como American Horror Story y una próxima serie de Netflix. Esto la ha puesto en el ojo de muchos para nuevos y ambiciosos proyectos en pantalla.

Tal es el caso de Jen Shah, quien saltó a la fama por su participación en Real Housewives of Salt Lake City (RHOSLC) y que ahora quiere que la Kardashian protagonice una película de su paso por la cárcel.

Shah cumple actualmente una condena por fraude electrónico y lavado de dinero, pero ha sido su manager Chris Giovanni quien ha indicado a TMZ que ante la posibilidad de que su vida se convierta en un largometraje.

Jen Shah La estrella de reality show quiere que Kim Kardashian protagonice una película de su caso

Esta no es la primera vez que Shah quiere trabajar en estrecha colaboración con la famosa socialité ya que en 2022, antes del juicio que llevó a Shah a la cárcel, la celebridad quería que Kim Kardashian se uniera a su equipo legal. Aunque Kim nunca ha litigado, ha utilizado su influencia y sus estudios de derecho para ayudar a diversos sectores de la población.

“Ha sabido defender y cambiar la situación de personas injustamente acusadas de delitos que son inocentes y ella ha podido ayudar a ser parte del movimiento para, ya sabes, luchar por ellos en la Casa Blanca o con el gobierno para liberarlos”, dijo.

Kardashian anunció por primera vez que planeaba convertirse en abogada como su padre en Vogue en 2019. Recientemente pasó la barra de bebés, pero aún no es abogada oficial.

En un clip, la estrella de reality también habló sobre cómo está manejando las acusaciones en su contra, de las cuales siente que ha sido “acusada injustamente”.

“No me lo tomo a la ligera... Es mi vida y, más importante aún, es la vida de mi familia. Me preocupo por ellos más que por nada. No quiero que mis hijos, ni mi marido, ni mi madre, ni mi familia se vean afectados por esto, así que tengo que luchar y tener fe en el sistema de justicia”, admitió.

Shah continuó explicando que ha sido “revelador” recibir educación sobre el sistema de justicia antes de su juicio y que espera luchar por otras personas en la misma situación.

Jen Shah La estrella de reality show quiere que Kim Kardashian protagonice una película de su caso

“Represento no sólo a mi familia, sino que represento a todos los que alguna vez han sido acusados injustamente o condenados injustamente por un delito que no cometieron, y si tengo los medios para luchar, voy a luchar. Voy a luchar porque lo que está pasando no está bien y esto no sólo me ha pasado a mí”.

Shah habló anteriormente sobre sus problemas legales en el reality show y dijo a uno de sus abogados, Clayton Simms que la terrible experiencia fue “surrealista”.

“Lo que me han acusado es absolutamente lo contrario de cualquier cosa que haría en mi vida. Si tengo algún defecto es porque soy demasiado generosa y ayudo a demasiada gente”, dijo en un confesionario.