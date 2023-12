Como unos tórtolos: Selena Gómez compartió nueva foto con su novio Benny Blanco

Selena Gómez está enamorada y no lo oculta. Tras anunciar hace pocos días, su relación con el productor Benny Blanco, la actriz y cantante sigue presumiendo su romance publicando fotos con él de lo más feliz y sonriente.

Muchos de sus fans se desataron en críticas en contra del músico y desaprobaron la relación, pero ella lo defendió y continuó difundiendo imágenes con él, demostrando que no le importa lo que digan o piensen los demás, ella vive su amor con todo.

Durante la noche de este martes, Selena Gómez, de 31 años, publicó una foto con Blanco, de 35, como historia de su cuenta de Instagram. En la foto, blanco y negro, ambos se abrazan, él está detrás de ella con su torso inclinado hacia su pecho, y ella lo recibe entre sus brazos con una gran sonrisa. Indiscutiblemente, la artista se muestra feliz.

Selena Gómez y Benny Blanco (Foto: Instagram @selenagomez)

Antes de esta publicación, las críticas en rechazo a la relación ya se habían hecho sentir en las redes de la cantante, pero ella defendió a Blanco, afirmando que él es “lo mejor que le ha pasado”, que es “todo en su corazón” y que por eso, ella está más feliz “que nunca”.

Según Page Six, la actriz expresó: “Sigue siendo mejor que cualquiera con quien haya estado. Hechos… Él me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta… Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”.

¿Por qué las críticas?

Selena Gómez volvió a creer en el amor y aparece del brazo de Benny Blanco. (Foto: Instagram.)

La queja de los fans de Selena Gómez en contra de Benny Blanco, es porque él la criticó hace varios años cuando trabajaba con Justin Bieber.

Según Infobae, hace cuatro años el productor escribió en Instagram que “Justin no es como uno de esos moldes de galletas que hay como artistas pop que sacan un single y luego promocionan su línea de maquillaje”.

People indicó que Benny Blanco y Selena Gómez se conocen desde hace varios años. En el 2019 trabajaron juntos con el sencillo ‘I Can’t Get Enough’. El portal 20Minutos dice que él ha trabajado con artistas como Britney Spears, Katy Perry, Calvin Harris, Camila Cabello, Kesha y Ed Sheeran.