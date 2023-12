¡El fin de una rivalidad! Daddy Yankee y Don Omar tranzan la paz: “Hoy dejamos atrás las controversias”

Se cierra un libro de rivalidad de muchos años entre dos grandes de la música urbana, Daddy Yankee y Don Omar ya no son más enemigos, así lo ha dado a conocer el intérprete de ´Gasolina´ por medio de su cuenta en Instagram, donde publicó un comunicado, en el que reconoció al ´rey´ como un “gran adversario” y agradeció el haberse dado la oportunidad de hablarse de corazón.

“William, gracias por darnos a ambos la oportunidad de hablarnos de todo corazón . Don Omar, también ha hecho grandes cosas por este género y dentro de la rivalidad como bien dices que nos dividía, hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón. Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento. En esta nueva etapa de mi vida es importante para mi compartirte mi testimonio y que mi mensaje no se quede solo en palabras, si no en acciones, que son el mayor ejemplo de lo que Jesús hace con nuestras vidas”, es parte del copy que acompaña la fotografía de Don Omar y Daddy Yankee juntos en escena.

A casi 10 años de la gira The Kingdom Tour, escenario en que surgió el distanciamiento entre los artistas, Daddy Yankee dio un paso al costado y decidió dejar los resentimientos y diferencias en el pasado, un acto que ocurre a solo unas semanas de que el cantante anunciara su retiro de la música para dedicarse a la religión del cristianismo. Fue en el cierre de su más reciente y última gira que Daddy Yankee sorprendió a su público con el anuncio.

“Cristo los ama y Cristo viene”, fueron sus palabras cierra para la audiencia de Puerto Rico.