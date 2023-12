“Es como ‘El Último Pasajero’, pero con 20 años más”: Martín Cárcamo volverá a encontrarse con su público en la nueva temporada de “Qué Dice Chile”

A pocos días de que se estrene la nueva temporada de “Qué Dice Chile” edición junior, Martín Cárcamo se sinceró sobre volver a compartir con una generación diferente y con la cuál hace tiempo no tenía el placer de compartir.

Cabe recordar que en los nuevos capítulos veremos a menores entre 15 a 18 años siendo los protagonistas, lo cual es primera vez que se hace.

En una conversación con Publimetro, le consultamos al periodista si esta etapa del programa le recordaba sus inicios en TVN. “Es como El Último Pasajero, pero con 20 años más, jaja”, respondió entre risas. En la misma línea, comentó que volver a realizar programas para adolescentes o un público más pequeño ha sido “muy entretenido porque, en el fondo, me volvió a conectar con el Martín de El Último Pasajero y de Calle 7″, aseguró.

En este contexto, el animador reveló que hace solamente un par de semanas le ocurrió una extraña situación mientras estaba en la tienda de Sergio Arias. “Alguien estaba viendo su traje de novio. Me iba yendo y me dice: ‘oye, te quería decir algo: yo fui al último pasajero y gané la gira de estudios’, y ahora se estaba casando. Entonces, hay mucha gente con la que hemos ido creciendo juntos”, comentó el animador.

“En ese sentido, volver a hacer este programa es muy bonito porque obviamente hay códigos y cosas que se mantienen. Estoy más viejo, pero también lo disfruto”, sostuvo.

Eso sí, asegura que a los concursantes más jóvenes les “tiene prohibido que le digan tío”. Sin embargo, “me dicen usted igual”.

Brecha generacional

Sobre si ha podido conectar con este público más juvenil, Martín asegura que sí, pero siempre existirán diferencias generacionales. “Hay algunas terminologías que no entienden y me preguntan qué es, pero como están los padres en el estudio y ellos la conocen, se vuelve una dinámica más entretenida porque se produce otro tipo de juego”.

Asimismo, “los cabros me hablan de influencers o de tiktoker que yo no conozco, siempre digo que sí pero no es así, jajaja. Toda esa conversación es muy divertida”, afirmó.

“Ha sido una bonita experiencia, el formato sigue creciendo”, cerró el animador.