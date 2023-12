Estrella de ‘13 Reason Why’ dirigirá adaptación de novela gráfica

Tommy Dorfman, conocida por su papel en la popular serie juvenil de Netflix ‘13 Reasons Why’, ha sido elegida para dirigir la adaptación cinematográfica de la novela gráfica aclamada de Mariko Tamaki, titulada ‘Laura Dean Keeps Breaking Up with Me’.

El proyecto será una colaboración entre Wildling Pictures, con sede en Toronto, y MXN Entertainment, con sede en Los Ángeles.

La novela gráfica de Tamaki ha recibido elogios por su historia conmovedora y su perspicaz comentario social.

Según la sinopsis oficial: “Laura Dean es la chica más popular del instituto y la chica de los sueños de Frederica ‘Freddie’ Riley. Lo tiene todo: encanto, confianza y carisma. Pero hay un problema... Laura Dean sigue rompiendo con ella.’’

‘’La historia sigue el viaje de Freddie hasta encontrar el valor para poner fin a su relación tóxica y recuperar el amor propio, con la ayuda de sus mejores amigas y de una vidente.”

Además de dirigir la película, Tommy también ejercerá como productora a través de su compañía de producción, Down The Line Productions. Dorfman, conocida por su papel en ‘13 Reasons Why’, se ha destacado por su compromiso con la representación diversa de las experiencias queer en su trabajo.

Actualmente, se encuentra en la etapa de postproducción de su primer largometraje ‘I Wish You All the Best’, y su participación en esta adaptación demuestra su interés en contar historias auténticas y significativas.

Mezcla de clásico y contemporáneo

La adaptación de ‘Laura Dean Keeps Breaking Up with Me’ se describe como una combinación entre los clásicos del director John Hughes y la frescura de Jamie Babbit.

La película ofrece una perspectiva auténtica y honesta sobre el amor y la formación de una familia elegida en el contexto de la comunidad queer.

El guión de Mariko Tamaki ha sido elogiado por su enfoque contemporáneo y genuino de la experiencia queer, al tiempo que rinde homenaje a los clásicos del cine juvenil.

Se espera que la visión de Dorfman y la habilidad narrativa de Tamaki se combinen para crear una película impactante y conmovedora.