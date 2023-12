Hija de Kim Kardashian canta con su padre Kanye West, pero aseguran que “no tiene talento”

Kim Kardashian y Kanye West son de las celebridades más polémicas del mundo del espectáculo, y sus hijos también son criticados, especialmente su hija North.

La pequeña de 10 años ha recibido críticas por su extrovertida personalidad e incluso la acusan de ser una “niña malcriada y grosera”, y le han pedido a Kim que la reprenda, en lugar de premiarla como siempre lo hace.

Y ahora, recientemente, la pequeña debutó en el escenario con su padre, Kanye West, lo que le valió aún más críticas.

Critican a hija de Kim Kardashian tras cantar con Kanye West y dicen que “no tiene talento”

North West es muy extrovertida y desde pequeña ha mostrado su pasión por el canto como su padre Kanye West.

De hecho, en uno de los episodios de Keeping Up With The Kardashians mostró hace unos años el momento en el que la pequeña cantó y ahora se ha viralizado otro momento en el que canta con su padre.

En el video se ve a North con un traje negro, con chaqueta de cuero oversize y dos trenzas, cantando con su padre, muy feliz y segura.

Los hijos del cantante estuvieron en la fiesta musical de Vultures en Miami, donde Kanye se presentó, y North aprovechó para cantar en el escenario con su padre el tema que aparece en su nuevo álbum, y mostrar su talento.

Sin embargo, en redes la han criticado y aseguran que la pequeña “no tiene nada de talento” y si llega lejos es por las “influencias de sus padres”.

“Una niña mimada y rica a la que le complacen todos los caprichos”, “no tiene nada de talento, no la dejen hacer el ridículo”, “dios mío que alguien le diga a esa niña que no canta nada”, “igualita al padre, solo haciendo el ridículo”, “estos famosos le dejan hacer a sus hijos lo que quieran”, y “no canta nada, que desperdicio”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, North se mostró muy feliz y complacida de cantar con su padre, y deja claro que planea seguir con una carrera como cantante.