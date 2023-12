Le piden hasta autógrafos: Martín Cárcamo y la nueva conexión que tiene con los jóvenes en la nueva temporada junior de “Qué Dice Chile”

Hasta el momento son más de 150 capítulos los que han salido al aire de “Qué Dice Chile”, el programa de entretención conducido por Martín Cárcamo, y que ahora llega con una nueva y refrescante temporada “junior”.

En esta nueva etapa del espacio de Canal 13, serán jóvenes de segundo y de cuarto medio quienes tendrán la misión de competir para ganar un millonario premio y costear su fiesta gala o su gira de estudios.

Con respecto a este desafío con el público más joven, el comunicador confirmó que: “Ha sido increíble. El programa me volvió a conectar con una generación que a mí no me conocía porque durante casi 10 años hice el matinal. Entonces, muchos niños, esa generación completa, que estaba en el colegio, no me veía en la mañana”.

“Tal vez me habían visto en alguna publicidad, pero como también hacía estelares (....) y ahora al volver al horario de la tarde, la familia se volvió a conectar y veo el cariño a diario”.

Según sus palabras, él ve el afecto del público siempre que sale a la calle, de hecho fuimos testigos como el público menor que se encontraba en el estudio de “Qué dice Chile” le pedía autógrafos.

“Los niños me piden fotos, un saludo o me dicen que les grabe el ‘Dámelo’”, nos contó el rubio natural, puesto que esta es la frase ícono del programa que utiliza para dar a conocer si es que el término o la frase realmente es dicha por los chilenos.

“El programa ha ido de menos a más y ahora ya se instaló con una buena sintonía. Ha generado mucha empatía dentro del público y la gente se siente representada cuando ve a los concursantes ganar”.

Martín Cárcamo Canal 13, cedida

El rol de Martín

Con tantos episodios en el cuerpo, Martín se ha ido soltando y encontrando diversas maneras de darle naturalidad a la animación para que no solamente el público la pase bien, sino que él también.

“He ido mejorando de a poco, sobre todo el primer mes era más estructurado, más cuadrado, más lento porque estábamos aprendiendo el formato y la gente también. Ahora, nos empezamos a soltar y hoy tiene una forma de hacerse que va desde la musicalización, la dirección, la escenografía y también el personaje de la Vivi, quien ha tomado protagonismo”.

“Siempre hay cosas que mejorar, pero diría que estamos a un nivel que nosotros queríamos llegar y la gente lo disfruta mucho porque es un espacio muy liviano, muy divertido y muy poco pretencioso”, asegura.

A la vez, y tras el término de la pandemia de Covid-19, el espacio pudo tener público en el estudio y de acuerdo a Martín, esto es algo clave para que el formato funcione.

Sobre sus antiguos desafíos en televisión, asegura que este es uno de sus favoritos puesto que es el que más le acomoda al momento de animar.

“Estuve muchos años en el matinal, uno muy distinto a los que dan ahora. Era un espacio que tenía mucha cosa miscelánea, donde había entretención, información, actualidad y mucho servicio”, explicó.

“Hoy día están más concretados en la actualidad y en la información, y yo no soy periodista. Entonces, mi oficio es animador, de entregar ánimos la gente y por eso lo que más me acomoda es la entretención familiar. Por ende, estoy muy feliz de que el programa salga en la tarde”, cerró el animador.