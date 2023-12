“Me da risa que estén celebrando”: Longton quedó indignado tras competencia de equipos en Tierra Brava

Una furiosa reacción fue la que tuvo anoche Arturo Longton luego de la competencia por equipos en Tierra Brava, y que ganó el equipo rojo.

Y es que el formato de la prueba, que en palabras de Longton, era orientada más a los hombres que las mujeres, acabó perjudicando a su equipo rojo, pese a que el propio Arturo demoró en trasladar una carreta.

La molestia de Longton en Tierra Brava

“Arturo, te veo acongojado”, le indicó Sergio Lagos al ofuscado viñamarino, quien sin dudarlo reclamó por los festejos del team liderado por Luis Mateucci.

“Es que me da risa que estén celebrando cuando esta era una prueba para hombres. Independiente que yo me haya equivocado y haya perdido un minuto con el carro ahí, lo hice igual después, y la Guarén no llegaba por porte. O sea, con qué cara celebran y están victoriosos, si claramente los favoreció tener a dos hombres más en su equipo”, fue la sentida queja de Longton, quien se defendió de las críticas del argentino, quien desde la otra vereda lo acusó de haber perjudicado a su equipo debido a su demora de poco más de un minuto en la prueba.

“¿Cómo va a ser mi culpa? Si ella (Guarén) no llegaba”, lanzó Longton, sentido por el irónico comentario que Luis hizo respecto de la competencia.

“Quiero felicitar a todas las mujeres porque lo hicieron muy bien en ambos equipos. Y también a Arturo, le puso un obstáculo más a la competencia”, dijo Mateucci.

El incidente no sólo alcanzó a Longton con Mateucci, sino que también llegó a Miguelito con Botota, y dejó a Guarén furiosa con Chama.

“Es que no la aguanto”, dijo la influencer antes de retirarse mientras hablaba Chama. Al final, Dani fue a buscarla para que regresara a la ceremonia.

“No me controlé, pido disculpas a todos, fue un acto de mala educación. Pero me frustré mucho de no poder lograrlo, era la fuerza, realmente no me daba el porte”, explicó después la joven, quien al regresar a la casona le pidió perdón a todo su equipo por ser la responsable de la derrota.