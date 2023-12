Pedro Ruminot y Pancho Saavedra eran candidatos: Martín Cárcamo habló sobre el casting que realizó para animar “Qué Dice Chile”

A pocos días de que se estrene la nueva temporada de “Qué Dice Chile”, Martín Cárcamo reveló cómo llegó a animar el programa familiar que conquista a los chilenos y chilenas durante las tardes.

En una conversación con Publimetro, el director del programa de Canal 13, Felipe Morales, reveló que rostros televisivos postularon a quedarse con el liderazgo de “Qué Dice Chile”. Sin embargo, el rubio natural reunía todas las cualidades para tomar este importante rol.

“Probamos a varios rostros, por ejemplo a Pedro Ruminot, Pancho Saavedra, Sergio Freire y a Maly Jorquiera, pero Martín le dio en el clavo”.

Según las palabras del directivo, el animador “ha vuelto a demostrar la versatilidad que tiene, como no sólo verlo en matinales y estelares, sino que también en verlo en programas de concursos. Despliega todo su talento, se puede conectar con la gente, puede jugar, entretener y estamos súper contentos con él”.

“De hecho, el siempre saca en cara que hizo una especie de casting, porque nosotros probamos qué animador encajaba mucho más en el formato y claramente las virtudes que mostró Martín desde ese día las ido potenciando durante este tiempo. Estamos feliz con nuestro rubio natual”.

Las palabras de Martín

Le preguntamos a Cárcamo cómo fue este proceso, y nos explicó que “este programa lo hacen diferentes de conductores, en algunas partes (otros países) lo hacen animadores, en otras que son comediantes y Canal 13 pidió que hiciéramos un casting a todos los que ellos consideraban que podríamos hacer el espacio y me tocó hacerlo”.

Finalmente, él se quedó con el liderazgo de “Qué Dice Chile”, espacio que ya lleva más de 100 capítulos al aire y que gana en sintonía durante las tardes.

“Me eligieron y estoy feliz porque es un programa que a mí me acomoda. Aunque esto también tiene que ver con otros proyectos, que calcen todas las cosas y yo venía de “Bailando por un sueño”, que no pudo avanzar con la pandemia de Covid-19”, contó.

“De repente la vida te va llevando, te pone en el lugar correcto”, reflexionó el rubio y en este caso, fue en este proyecto.

Asimismo, destacó que ha compartido en varios programas con Morales: “Con este equipo yo he trabajado mucho tiempo, por ejemplo, Felipe era el director del Festival de Viña y también de Vértigo, por ende nos conocemos muy bien”.

“Mientras que con la Vivi hacía el “De tú a tú” y también estuve con ella en Vértigo. Ellos saben mis capacidades, mis debilidades y fortalezas, ya saben por dónde agarrarme, que puedo dar y que no puedo dar”.