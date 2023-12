“Por eso no tienes...”: Botota hizo llorar a Angélica Sepúlveda con cruel comentario

“Se nota que no es mujer, esa wea no se dice”, fueron parte de los mensajes que cibernautas escribieron contra Botota Fox, tras ver la fuerte discusión que tuvo con Angélica Sepúlveda en Tierra Brava.

Durante la confrontación verbal, Angélica le dice a José Miguel Navarrete (nombre real de la transformista) que no quiere hablar con él, a lo que segundos después Botota le ordena “¡silencio!”.

[ “Es falso”: Actor defiende a Francisco Melo tras acusaciones de bullying de Nicole Block ]

Ahí comenzaron un intercambio de dimes y diretes, momento cuando Botota le lanzó la artillería pesada, directo al corazón y a lo más íntimo de una mujer, burlándose porque no tiene hijos.

“Angélica, no juegues conmigo. Yo soy peor que tú. No estabas haciendo nada, por eso entraste al reality. Por eso estás sola, no tienes ni hijos”, le lanzó de manera cruel.

Ante esto, Angélica le pidió que repitiera sus palabras a lo que Botota, se defendió diciendo que fue en respuesta a sus palabras previas, cuando dijo “jamás tendría un hijo como tú”.

Tras ello, La Fierecilla de Yungay se aisló y rompió en llanto.

Minutos después, en conversación con Arturo Longton se desahogó, señalando que burlarse “que haya perdido dos bebés no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan una cosa así, no tiene perdón”, sentenció,

Rechazo generalizado a dichos de Botota

Las palabras de Botota generaron rechazo generalizado en los televidentes y se fueron en picada contra la comediante.

“Se nota que no es mujer, esa wea no se dice, cuándo pierdes un hijo ( más que Angelica perdió dos) se te cae el mundo y la Botota le saca en cara que no tiene hijos? Desubicada wn! Me caías bien, hasta ahora. Con los hijos no se juegan, menos cuándo no lo tienes por pérdida!”, “Me caía bien la botota pero con los hijos no se puede meter mas si Angélica perdió dos... se paso mal , aguante Angélica”.