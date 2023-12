Se saltó toda la fila: Acusan fea actitud de Fran Maira durante última fiesta Bresh

Una actitud de diva total acusaron contra la exparticipante de Gran Hermano, Francisca Maira, durante la última fiesta Bresh que se llevó a cabo el 8 de diciembre en CentroParque de la comuna de Las Condes.

Fue en el programa de Youtube Gran Espía donde la periodista Delfina Bascuñán contó la molestia que le generó los aires de divismo de Fran.

Primero, relató que fueron varios los exintegrantes del reality que llegaron creyéndose totalmente rockstars al centro de eventos, destacando la humildad de Fernando Altamirano y Viviana Acevedo.

Tras ello, reveló la actitud de Maira, que sacó de sus casillas a muchas mujeres.

“Ya que me dejó de seguir lo voy a contar. Me da rabia, porque la apoyamos tanto, me acuerdo cuando me pedía favores para salir en televisión, porque yo trabajé en La Red, y tratando de meterla en las pautas para que le llegara un poco de fama, para que ahora me vengai a dejar de seguir por nada, me da un poco de rabia”, dijo en primera instancia.

Revelan actitud de diva de Fran Maira

Tras ello, reveló la actitud que sacó ronchas, puesto que no respetó la larga fila que realizaban varias mujeres para entrar el baño y literalmente se “coló”, creyéndose la última chupada del mate.

“Estábamos en la fila del baño y estaba iCata conversando con todos, sacándose fotos, ella es un siete, una persona famosa que sabe que la fama no te tiene que cambiar, que todos somos iguales no (distintos) por un número de seguidores”, destacó.

Sin embargo “ha llegado Fran Maira con su manager (y dice) ´permiso’, se salta toda la fila y entra al baño”, acusó.

“Yo llevaba esperando caleta de rato, me estaba meando. Fue como ‘qué hueá conchetuma...”, reveló enojada.