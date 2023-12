“Tiny Toons Looniversity”: los actores que revivieron la clásica caricatura

Los actores de voz de la serie “Tiny Toons Looniversity”, Eric Bauza (Buster), Ashleigh Hairston (Babs), Tessa Netting (Sweety) y David Errigo Jr. (Plucky y Hamton) cuentan cómo transformaron las caricaturas clásicas para el reboot de la producción animada del universo de los Looney Toons.

Se trata de la nueva versión de los cartoons que van a la universidad para aprender de maestros del humor como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Wile E. Coyote y muchos otros. Esto trajo una serie de cambios, evolucionando o transformando las relaciones que existían originalmente entre los personajes y, en algunos casos, incluso sus personalidades.

Gentileza

Uno de los cambios más notorios al comienzo de la serie es que ahora, en vez de ser amigos que se gustan, los conejos Buster y Babs son gemelos.

Los actores que interpretan a este dúo explican cómo fue el proceso de adaptar a estos personajes para el público moderno y las repercusiones de dicho cambio.

Ashleigh Hairston, actriz que encarna a la coneja rosada conocida como Babs en la serie animada, cuenta cómo se siente ser parte de este reboot:

Estoy muy entusiasmada por esto, es un honor darle voz a Babs Bunny y revivir la relación entre Babs y Buster. Siento que es muy emocionante traer una mirada nueva y fresca al universo de Tiny Toons, y el guión nos permite pensar “fuera de la caja”, dejando que nuestros personajes existan por sí mismos y pudiendo explorar cosas nuevas como la dinámica de hermanos, algo con lo que mucha gente puede identificarse. Entonces, en esta nueva serie logras verlos como hermanos que van a la universidad, pero también descubres cómo ellos crecen como individuos. Yo siento que al menos para Babs, uno nota que gracias a eso hay un mayor rango y es más entretenido al darle voz. Espero que los fans de esta nueva generación de Tiny Toons encuentren cosas diferentes para conectar con Babs y Buster de manera individual.

El actor detrás del conejo celeste, Eric Bauza, explica cómo el cambio en la relación entre el dúo, ahora de hermanos, fue para privilegiar el humor:

Es chistoso, porque en mis recuerdos sobre la serie original no recuerdo que Buster y Babs fueran introducidos más tarde con un interés romántico. Quizá más adelante, en esa serie, ellos tuvieron alguna clase de tensión amorosa en su relación, pero siempre me pregunté si podría pasar porque ellos siempre estaban juntos. Cada vez que ellos aparecían de su agujero de conejo y cada vez que se introducían, me preguntaba: ¿Por qué ellos siempre están juntos? ¿Podrían ser hermano y hermana? Quién sabe.

Además, aclara que no ve este cambio como algo negativo, sino como una forma de volver más complejos e interesantes a estos personajes:

Creo que es una aproximación interesante el hecho de tomar estos personajes y agregarles más dimensiones, cambiando el punto de vista que tenemos sobre ellos. Además, realmente no extraño la amistad romántica que originalmente tenían, no pienso que tuviera mucha más importancia que la comedia, la comedia es más importante para mí. Eso sí, recuerdo que ellos decían “no tenemos relación”, porque siempre se suponía que eran hermano y hermana, por lo que se introducían como “no somos hermano y hermana”.

Una diferencia que puede ser mucho más notoria en “Tiny Toons Looniversity” es la transformación del canario rosa, que pasó de ser una tierna y dulce ave a una fanática de la música punk con una fuerte personalidad. La actriz Tessa Netting cuenta cómo esta transformación de su personaje forma parte de la adaptación y modernización de la historia original:

Así como lo dijeron Eric y Ashleigh, en nuestra versión del universo de Tiny Toons Looniversity pudimos jugar y experimentar más con los personajes, porque no sólo estábamos diciendo bromas y preparando situaciones chistosas, la serie es más que sólo comedia, también hay una historia. Los personajes están presentes en cada episodio, a diferencia de la serie original de Tiny Toons, donde había episodios donde aparecían sólo Buster y Babs, así que realmente los acompañamos en este viaje, en esta travesía de ir a la universidad, volverse amigos y desarrollar estas relaciones.

Es por eso que el personaje de Sweety está mucho más definido, tiene muchas más capas. Pero no sólo pasa con Sweety, creo que cada personaje de esta versión de Tiny Toons tiene mucha más profundidad de lo que los originales tenían, porque es una versión diferente del show. Entonces, nosotros como actores les damos nuestro propio giro y nos preguntamos qué queremos tomar de los personajes originales, para que las personas aún puedan reconocerlos, pero ésta es una versión diferente, es nuestra versión. Estamos poniendo nuestros propios corazones y almas en esto.

Gentileza

David Errigo Jr., a diferencia de otros miembros del elenco, interpreta tanto al pato Plucky como a Hamton el cerdito, dos personajes opuestos que comparten varias escenas a lo largo de la serie. El actor de voz se refiere a este doble desafío:

(Responde con la voz snob característica de Plucky) Lo que realmente estás preguntando es cómo es interpretar a un personaje con una personalidad superior y a otro con una personalidad inferior.

(Luego contesta como Hamton el cerdito) No me gusta que digas eso y no quiero que me llames inferior nunca más Plucky.

(Finalmente responde como David Errigo) Es genial, es muy entretenido ir intercambiando y traer dos personajes diferentes a la vida. En Hamton existe esta ternura y gentileza, como un chaleco suavecito, es realmente cómodo y acogedor, y soy realmente feliz de estar en su piel. Por el otro lado, está Plucky, alguien que está a la vanguardia de la moda, quizá no lo comprendas, pero él es como el vestido de carne de Lady Gaga, él está diciendo “éste es quien soy y si no te gusta, mala suerte”. El tener estas dos experiencias tan distintas en una tarde de grabación siempre es un agrado. Nunca dejo una sesión de grabación con una mala cara, me voy siempre con optimismo.