Viejos: ¿de qué va la película de terror con Gael García Bernal que acaba de llegar a Netflix?

En plena temporada navideña, Netflix complació a los amantes del terror y agregó a su catálogo una original película del género que ha logrado convertirse en una de sus producciones más vistas.

Se trata de Viejos, un filme estadounidense dirigido por M. Night Shyamalan y protagonizado por Gael García Bernal junto a un talentoso elenco que se estrenó en la pantalla grande en el año 2021.

La trama llena de suspenso fue escrita, dirigida y producida por Shyamalan basándose en Castillo de arena, una exitosa novela gráfica suiza de Frederik Peeters y Pierre Oscar Lévy lanzada en 2010.

Si notaste la creciente popularidad de esta cinta en el servicio digital y la añadiste a tu lista para ver más tarde pero no tienes idea sobre su sinopsis, sigue leyendo para conocer de qué va la trama.

¿De qué trata Viejos, la película de terror que triunfa en Netflix?

Viejos narra una inquietante historia sobre la brevedad de la vida humana y lo trascendental que es aprovechar cada uno de los segundos del tiempo que nos ha tocado vivir sobre este mundo.

El largometraje sigue a Guy y Prisca Cappa, una pareja al borde del divorcio que viaja a un resort con sus hijos pequeños, Trent y Maddox, como sus últimas vacaciones familiares antes de separarse.

Tras su llegada al idílico hotel, el gerente les recomienda visitar una bella playa apartada y deciden seguir el consejo. Al llegar, descubren que el lugar está ocupado por otros tres grupos de personas.

Uno lo conforman un rapero y su compañera; otro lo integran un cirujano y su familia; mientras, el tercero se trata de otro matrimonio. Las vacaciones dan un giro trágico cuando la acompañante del primero aparece muerta y luego fallece la madre del segundo.

Escenas de la película 'Viejos' | (Universal Pictures)

Después, ocurre otra serie de eventos extraños, como que los niños de cada familia se vuelven adolescentes. Tras esto, los visitantes se dan cuenta de que la playa los está envejeciendo a toda marcha.

Deciden abandonar cuanto antes el sitio, pero no pueden. Y es que, cada intento que hacen para marcharse termina con ellos desmayándose para luego despertarse una vez más en la playa.

Mientras intentan descubrir la manera de salir, Trent y Maddox encuentran una libreta de un viajero anterior y también indicios de que están siendo observados por un misterioso desconocido.

Además de García Bernal, los destacados actores Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff, Thomasin McKenzie y Abbey Lee también conforman el reparto principal del intrigante filme de terror.

¿Qué dijo la crítica de Viejos?

Viejos tuvo reseñas mixtas por parte de la crítica especializada cuando se estrenó. Y es que tuvo muchos elementos alabados por los expertos, pero otros no lograron convencerlos del todo.

Owen Gleiberman de Variety sostuvo que la cinta “tiene una buena premisa, pero el director en lugar de profundizar, lanza ideas al azar (...) Incluso aceptando hacia dónde va, a la película le falta forma y consistencia”.

Por otro lado, John DeFore de The Hollywood Reporter concluyó: “Los espectadores menos exigentes disfrutarán algunos aspectos, pero Viejos no es capaz de evitar las tonterías de su premisa durante suficiente tiempo como para desarrollar sus posibilidades más poéticas de manera satisfactoria”.

Escenas de la película 'Viejos' | (Universal Pictures)

Peter Bradshaw de The Guardian fue más benevolente y dio a la película cinco estrellas de cinco. “Equilibra muy bien los elementos ridículos y los serios y aunque el final no me convenció del todo (...) la película es muy disfrutable y te mantiene al borde del asiento”, aseveró.

Mientras, Matt Goldberg de Collider reconoció en su reseña que “incluso tomando decisiones narrativas cuestionables, no puedo negar que Viejos me atrapó hasta en sus momentos más tontos y ridículos”.

Por último, Brian Tallerico de rogerebert.com afirmó que Viejos “es fascinante y entretenida. Por eso es una pena que envejezca sin haber desarrollado todo su potencial”.

Escenas de la película 'Viejos' | (Universal Pictures)

Viejos está disponible en Netflix desde diciembre de 2023.