“Ahora quiero ir...”: Helhue Sukni se sinceró y reveló cuál es su sueño no cumplido

La abogada Helhue Sukni estuvo de invitada en el último capítulo del podcast de Eva Gómez, en donde se juntó con la exanimadora de Festival de Viña y habló de su vida, su historia y sus sueños. A propósito de esto último, Sukni confesó su deseo no cumplido.

Al ser consultada con qué sueña, Helhue respondió “conocer Palestina, nunca he ido, nunca he querido ir”. La abogada reflexionó sobre por qué no ha querido visitar el país de sus orígenes, “yo creo que es un tema que quedó de cuando era joven, cuando me casé con el papá de mis hijas que viene de allá”.

“Me bloqueé”

“Yo creo que ahí me bloqueé. Dije ‘no quiero nada más con los árabes, no quiero nada más con la música’. Cuando las niñitas ponían música árabe en el auto, les decía ‘bajen esa cuestión, que me trae malos recuerdos’. Me bloqueé”, continuó Sukni.

La abogada especificó que sólo ha conocido los países árabes Marruecos y Turquía, de éste último, ella aseguró haberse enamorado de la ciudad más grande, Istanbul, donde va todos los años. “Ahora quiero ir a Palestina. Además, con lo que ha pasado con el genocidio de Israel a Palestina...”, señaló.

Huelhue ha mencionado estos días que se encuentra con un estado anímico mucho más bajo, y citó al genocidio como una de las causas de este cambio en su vida. La abogada contó que constantemente le llegan videos de las atrocidades que están ocurriendo en Palestina.