Aseguran que la Reina Letizia sí tuvo un hijo con su “amante” y lo habría dado en adopción

La Reina Letizia ha enfrentado un gran escándalo en los últimos días, luego que su excuñado, Jaime del Burgo, asegurara que ambos habían tenido un romance cuando ella ya estaba al lado del Rey Felipe VI y hasta mostrara una foto que la monarca le hizo llegar hace unos años atrás con un mensaje de amor.

Si bien la casa real de España ha preferido callar sobre las fuertes acusaciones del hombre que estuvo casado con Telma, hermana de Letizia, el escándalo ha corrido como pólvora en redes sociales donde se han replicado la palabras del abogado.

Y es que según Jaime, ambos tenían panes de vida e incluso pensaban en formar una familia al pensar en la paternidad juntos. Si bien el hombre decidió eliminar su relato de lo que asegura que fue su historia de amor, más tarde, recalcó en ‘X’ que todas y cada una de sus palabras eran ciertas.

Esto dicen del presunto hijo de la Reina Letizia con su amante

Jaime del Burgo mencionó que Letizia Ortiz le habría propuesto tener un hijo y mudarse a Nueva York, situación que no se llevó a cabo y ahora a través de las redes sociales aseguran que la pareja si tuvo un primogénito al cual habrían dado en adopción.

“Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya”, fue el supuesto mensaje que la reina le envió a del Burgo con una foto.

A través de TikTok ha aparecido un video donde aseguran que el hijo no reconocido de la reina es conocido como ‘Albertito de Suecia’ por presuntamente haber sido dado en adopción en dicho país.

Pese a las habladurías y sospechas no existen fotos ni documentos sobre dicha persona y si bien muchos se han mostrado preocupados por la línea de sucesión ante la posibilidad de ser desplazada Leonor como reina, lo cierto es que no hay posibilidad alguna pues sería un hijo ilegítimo de la corona, además, de no ser hijo del verdadero Rey.

Ortiz se casó con el rey en el año 2004 y tuvo sus embarazos en 2005 y 2007. Según Jaime del Burgo, su relación terminó dos días antes de su matrimonio de los ahora Reyes de España.