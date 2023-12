Cual espía internacional: Raquel Argandoña reveló qué hizo para limpiar su nombre de un cahuín

La animadora Raquel Argandoña dejó claro que no le gusta estar metidas en cahuines durante el último capítulo de “Tal Cual”, y reveló la técnica de espía que utilizó para limpiar su nombre de un problema que le estaban colgando.

“A mí me metieron en un cahuín, en el que no quedaba bien yo”, comenzó explicando de manera vaga sin referirse al contenido del problema.

“El otro día fui a la casa de la persona y le dije ‘a mí me dijeron que tú habías dicho’, ella dijo jamás había dicho eso. La grabé y después le dije a la persona: ‘viste que yo no era’”, agregó.

“La grabé, ella no se dio cuenta, porque a mí me gusta aclarar las cosas. Me carga que me metan en cahuines, no me gustan los cahuines (...) Si yo quiero decirte algo, te lo digo en tu cara”, cerró seriamente Argandoña.