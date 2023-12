“¡Déjate una!”: Bambino sorprendió al enumerar a todas las excompañeras de “Gran Hermano” que encontró atractivas

Las lujosas vacaciones de los exparticipantes de “Gran Hermano” continúan, y con esto las remembranzas de sus pasos por la casa más famosa del mundo. Constanza Capelli, Viviana Acevedo, Jorge Aldoney, Skarleth Labra y Fernando Altamirano se encuentran pasándola bomba en Cancún.

En un video recogido por la cuenta de espectáculos, @tiomichi.cl, los chicos reality están en una cama del hotel junto al organizador del viaje, Suro Solar manager de la ganadora, y Bambino fue consultado sobre a quiénes encontró atractivas de sus compañeras de encierro durante el primer día.

“Encontré linda a Maite, encontré linda a Skar. Me llamaron la atención Estefi, Fran y Cony”, comentó Bambino. El manager destacó la larga lista de Altamirano diciéndole “¡Noo, pero déjate una!”.

Sin embargo, sobre su expareja, Alessia Traverso, el joven afirmó que “el primer día en sí de la Ale no me acuerdo, no sé no me acuerdo”