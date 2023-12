“Eso no corresponde”: Willy Geisse expresó su molestia por el vocabulario de Jordi Castell en “Tal Cual”

El productor de eventos, Willy Geisse, ha sido un invitado estable durante estas últimas semanas en “Tal Cual”, mientras el animador José Miguel Viñuela estaba de viaje en Perú gracias al vínculo del programa con una agencia de turismo.

En el panel comenzaron a hablar sobre el vocabulario y los modales, por lo que Geisse manifestó su molestia con una palabra y el uso de ésta por uno de los panelistas del programa, Jordi Castell. “Lo peor, que me parece espantoso son las variantes de la palabra ‘huevo’”, comenzó.

“No corresponde... perdón, con todo cariño, a una persona que quiero mucho, me parece una persona súper inteligente, intelectualmente capísimo”, prefació el productor. Él se dirigió a su amiga Raquel Argandoña y dijo “Jordi anoche te llamó por otro nombre 500 veces”.

“Eso no corresponde, a una señora ni a una dama. Me parece súper feo”, agregó Willy. La involucrada y Pancha Merino defendieron a su amigo, pero él insistió. “Él es un comunicador, y un comunicador no puede decir ciertas cosas. Creo que en un garabato (tiene lugar) en un chiste fuera de pantalla, pero uno está comunicando”, cerró.