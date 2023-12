“Está más complicado hacer humor (...) Estamos más sensibles”: Álvaro Salas analizó el mundo de la comedia en la actualidad

Álvaro Salas será uno de nuevos los invitados al programa estelar “Podemos Hablar”, en donde repasará su carrera en el mundo del humor, y se sincerará cómo es trabajar en esta área durante estos días.

En el espacio conducido por Jean Philippe Cretton, el comediante aseguró que ahora “los chistes están como en la nube, como dicen ahora, tú los captas y les das tu interpretación”.

Por su parte, el animador aseguró que hoy “el humor ha tenido que reformarse, hay muchas limitaciones ¿cómo te has llevado con eso, con ese marco que se le ha puesto al humor?”, le consultó.

A lo que Álvaro respondió con sinceridad: “Es verdad que está más complicado hacer humor hoy día, en otros países no es tanto, aquí estamos más sensibles de piel, pero hay que tener cuidado. Hoy día estamos muy susceptibles a que no puedes hacer humor con defectos físicos, a lo mejor el del mismo tartamudo. El mismo Sandy, que en paz descanse, gran maestro, a lo mejor no podría hacer todos sus chistes de gangoso y de tartamudo, hoy día no hubiera podido trabajar”, ejemplificó.

Según Álvaro, en la actualidad “todo está en rebuscarle. Por ejemplo, en las rutinas de hoy no podemos decir pobre, es discriminador decir pobre, hay que decir gente en situación de calle. Hoy día al almuerzo me pedí un lomo en situación de calle”, cerró en tono de broma.